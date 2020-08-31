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Битва титанов: прокачанный Mercedes-AMG G 63 погонялся с Lamborghini Urus

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Дмитрий Елизаров

В гонке по прямой на дистанции четверть мили (402 метра) сошлись внедорожник Mercedes-AMG G 63 и кроссовер Lamborghini Urus с восьми­цилиндро­выми двигателями. Но пилота итальянского вседорожника поджидал сюрприз: немецкий соперник вышел на старт изрядно подготов­ленным. Отчёт о заездах опубликован на канале Throttle House.

  • Urus располагает V8 объёмом 4,0 литра с двойным турбо­наддувом, который развивает 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч — 3,6 секунды.

  • Внедорожник Mercedes-AMG G 63 оснащается восьми­цилиндровым мотором того же объёма, но с меньшей отдачей — 585 л.с. Количество доступной тяги равно 850 Нм, а вот разгоняется до «сотни» внедорожник заметно медленнее — за 4,5 секунды.

  • В гонке принимал участие внедорожник с форсированным до 800 л.с. мотором (мощность «на колёсах» — 700 л.с.). Соперник — пилот Lamborghini Urus — об этой доработке якобы не знал.

  • Тем не менее, лишняя мощность Гелендвагену не помогла: немецкий внедорожник проиграл все заезды.

Mercedes-AMG или Lamborghini?

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