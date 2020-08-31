Битва титанов: прокачанный Mercedes-AMG G 63 погонялся с Lamborghini Urus
Дмитрий Елизаров
В гонке по прямой на дистанции четверть мили (402 метра) сошлись внедорожник Mercedes-AMG G 63 и кроссовер Lamborghini Urus с восьмицилиндровыми двигателями. Но пилота итальянского вседорожника поджидал сюрприз: немецкий соперник вышел на старт изрядно подготовленным. Отчёт о заездах опубликован на канале Throttle House.
Urus располагает V8 объёмом 4,0 литра с двойным турбонаддувом, который развивает 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до
100 км/ч— 3,6 секунды.
Внедорожник Mercedes-AMG G 63 оснащается восьмицилиндровым мотором того же объёма, но с меньшей отдачей — 585 л.с. Количество доступной тяги равно 850 Нм, а вот разгоняется до «сотни» внедорожник заметно медленнее — за 4,5 секунды.
В гонке принимал участие внедорожник с форсированным до 800 л.с. мотором (мощность «на колёсах» — 700 л.с.). Соперник — пилот Lamborghini Urus — об этой доработке якобы не знал.
Тем не менее, лишняя мощность Гелендвагену не помогла: немецкий внедорожник проиграл все заезды.