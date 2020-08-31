Битва титанов: прокачанный Mercedes-AMG G 63 погонялся с Lamborghini Urus

Urus располагает V8 объёмом 4,0 литра с двойным турбо­наддувом, который развивает 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч — 3,6 секунды.

Внедорожник Mercedes-AMG G 63 оснащается восьми­цилиндровым мотором того же объёма, но с меньшей отдачей — 585 л.с. Количество доступной тяги равно 850 Нм, а вот разгоняется до «сотни» внедорожник заметно медленнее — за 4,5 секунды.

В гонке принимал участие внедорожник с форсированным до 800 л.с. мотором (мощность «на колёсах» — 700 л.с.). Соперник — пилот Lamborghini Urus — об этой доработке якобы не знал.