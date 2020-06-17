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Новые Mercedes-AMG получат электрические турбины от болидов Формулы-1

Новости

Николай Андреев

Спортивное подразделение Mercedes-Benz — AMG пред­ставило электри­ческий турбо­компрессор, названный eTurbo. Разработку, которая применя­ется на болидах Формулы-1, получат серийные модели следующего поколения.

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  • Электрическая турбина разработана Mercedes-AMG совместно с компанией Garrett Motion, которая специали­зируется на создании турбо­компрессоров. Новинка работает от 48-вольтовой сети и раскручи­вается до 170 тысяч оборотов в минуту.

  • На валу турбины установлен маленький электро­мотор размером около 4 санти­метров. Он превентивно раскручи­вает турбо­компрессор до момента, как в него поступает достаточный поток выхлопных газов. Даже при отпускании педали газа или на торможении электро­мотор продолжает раскручивать компрессор.

  • По словам создателей, электрический турбо­наддув обеспе­чивает гораздо более высокий крутящий момент на низких оборотах двигателя и улучшает реакцию во всём диапазоне работы мотора. 

Mercedes-AMG в 2021 году начнёт поставку клиентам гиперкара One, который оснащается силовой установкой от болида Формулы-1 — 1,6-литровым турбиро­ванным V6 и тремя электро­моторами суммарной мощностью более тысячи лошадиных сил. Всего будет собрано 275 экзем­пляров модели.

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