Новые Mercedes-AMG получат электрические турбины от болидов Формулы-1

Электрическая турбина разработана Mercedes-AMG совместно с компанией Garrett Motion, которая специали­зируется на создании турбо­компрессоров. Новинка работает от 48-вольтовой сети и раскручи­вается до 170 тысяч оборотов в минуту.

На валу турбины установлен маленький электро­мотор размером около 4 санти­метров. Он превентивно раскручи­вает турбо­компрессор до момента, как в него поступает достаточный поток выхлопных газов. Даже при отпускании педали газа или на торможении электро­мотор продолжает раскручивать компрессор.