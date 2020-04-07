Электрический флагман Mercedes-Benz получит AMG-версию и более 600 л.с.
Николай Андреев
Самый мощный EQS обзаведётся двумя электромоторами совокупной отдачей, «значительно превышающей» 600 л.с. (900 Н·м). До
100 км/чAMG-версия сможет разгоняться менее чем за четыре секунды, а максимальную скорость ограничат на 250 км/ч.
Первой на рынок выйдет полноприводная модификация Mercedes-Benz EQS 550 4Matic с парой электродвигателей суммарной мощностью 476 л.с. и 760 Н·м. Для концепта Vision EQS с аналогичной отдачей компания указывала 4,5 секунды до
100 км/чи 700-километровый запас хода без подзарядки батареи ёмкостью 90 кВт⋅ч.
Mercedes-Benz EQS, построенный на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture), будет лифтбеком с безрамочными дверьми, сопоставимым по длине с нынешним седаном
S-класса.При этом электромобиль станет просторнее внутри за счёт увеличенной колёсной базы и отсутствия центрального тоннеля.
Дебют серийного Mercedes-Benz EQS состоится до конца 2020 года. AMG-версию представят ещё через пару лет. Позже под суббрендом Mercedes-AMG выйдут другие электромобили, включая Гелик.