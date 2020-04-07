Электрический флагман Mercedes-Benz получит AMG-версию и более 600 л.с.

Самый мощный EQS обзаведётся двумя электро­моторами совокупной отдачей, «значительно превыша­ющей» 600 л.с. (900 Н·м). До 100 км/ч AMG-версия сможет разгоняться менее чем за четыре секунды, а макси­мальную скорость ограничат на 250 км/ч.

Первой на рынок выйдет полноприводная модифи­кация Mercedes-Benz EQS 550 4Matic с парой электро­двигателей суммарной мощностью 476 л.с. и 760 Н·м. Для концепта Vision EQS с аналогичной отдачей компания указывала 4,5 секунды до 100 км/ч и 700-кило­метровый запас хода без под­зарядки батареи ёмкостью 90 кВт⋅ч.

Mercedes-Benz EQS, построенный на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture), будет лифтбеком с безрамочными дверьми, сопостави­мым по длине с нынешним седаном S-класса. При этом электро­мобиль станет просторнее внутри за счёт увеличенной колёсной базы и отсут­ствия центрального тоннеля.