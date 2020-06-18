Обновлённый Mercedes-AMG E 63: шире и богаче

Битурбированный 4.0 V8 на Mercedes-AMG E 63 развивает прежние 571 л.с. (750 Н·м), а на E 63 S — 612 л.с. (850 Н·м). Не изменилась и динамика: седан ускоряется до 100 км/ч за 3,5 секунды (3,4 в S-версии), а универсал на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость базовых моди­фикаций составляет 250 км/ч, E 63 S — 300 км/ч у седана и 290 км/ч у универсала.

Полный привод с многодисковой муфтой под­ключения передней оси и девяти­ступен­чатый «автомат» AMG Speedshift MCT, у которого вместо гидротранс­форматора установлен пакет мокрых фрикционов, остались без переделок. Только для S-версии доступен заднеприводный дрифт-режим.

У стандартного E 63 механический самоблок на задней оси заменён на электронно­управляемый от S-версии. Седану и универсалу пере­настроили ещё и подвеску. По словам создателей, благодаря изменённым пружинам и аморти­заторам разница между режимами движения Comfort, Sport и Sport+ должна стать заметнее.