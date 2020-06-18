Обновлённый Mercedes-AMG E 63: шире и богаче
Николай Андреев
Седан и универсал Mercedes-AMG E 63, а также их
Новинки получили светодиодную оптику от обычного
E-класса,обновлённого в марте. Передняя часть значительно уменьшила подъёмную силу, а передние крылья дополнительно расширены на 10 миллиметров: теперь разница со стандартной «ешкой» достигает 27 мм. Дизайн колёсных дисков (19-дюймовых у E 63 и 20-дюймовых у S-версии)также изменился ради улучшения аэродинамики.
В салоне появились новые экраны (мультимедийной системы и приборной панели) диагональю 10,25 или 12,3 дюйма (зависит от комплектации), руль с двойными сенсорными спицами, с помощью датчиком определяющих наличие рук водителя на ободе, и мультимедийная система MBUX с нативным голосовым управлением и функцией отображения телеметрии.
Битурбированный 4.0 V8 на Mercedes-AMG E 63 развивает прежние 571 л.с. (750 Н·м), а на
E 63 S— 612 л.с. (850 Н·м). Не изменилась и динамика: седан ускоряется до 100 км/чза 3,5 секунды (3,4 в S-версии),а универсал на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость базовых модификаций составляет 250 км/ч, E 63 S— 300 км/чу седана и 290 км/чу универсала.
Полный привод с многодисковой муфтой подключения передней оси и девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT, у которого вместо гидротрансформатора установлен пакет мокрых фрикционов, остались без переделок. Только для
S-версиидоступен заднеприводный дрифт-режим.
У стандартного E 63 механический самоблок на задней оси заменён на электронноуправляемый от
S-версии.Седану и универсалу перенастроили ещё и подвеску. По словам создателей, благодаря изменённым пружинам и амортизаторам разница между режимами движения Comfort, Sport и Sport+ должна стать заметнее.
Мировые продажи Mercedes-AMG E 63 и
E 63 Sначнутся в течение 2020 года. Цены на новинку не объявлены. При этом в BMW сразу назвали стоимость, в том числе российскую, обновлённого седана M5.