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Обновлённый Mercedes-AMG E 63: шире и богаче

Новости

Николай Андреев

Седан и универсал Mercedes-AMG E 63, а также их S-версии пережили плановый рестайлинг. Большин­ство ново­введений пришлось на дизайн и оснащение, но есть и технические изменения.

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  • Новинки получили светодиодную оптику от обычного E-класса, обновлённого в марте. Передняя часть значи­тельно уменьшила подъёмную силу, а передние крылья дополни­тельно расширены на 10 милли­метров: теперь разница со стандартной «ешкой» достигает 27 мм. Дизайн колёсных дисков (19-дюймовых у E 63 и 20-дюймовых у S-версии) также изменился ради улучшения аэро­динамики.

  • В салоне появились новые экраны (мульти­медийной системы и приборной панели) диагональю 10,25 или 12,3 дюйма (зависит от комп­лектации), руль с двойными сенсорными спицами, с помощью датчиком определя­ющих наличие рук водителя на ободе, и мульти­медийная система MBUX с нативным голосовым управ­лением и функцией отображения телеметрии.

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  • Битурбированный 4.0 V8 на Mercedes-AMG E 63 развивает прежние 571 л.с. (750 Н·м), а на E 63 S — 612 л.с. (850 Н·м). Не изменилась и динамика: седан ускоряется до 100 км/ч за 3,5 секунды (3,4 в S-версии), а универсал на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость базовых моди­фикаций составляет 250 км/ч, E 63 S300 км/ч у седана и 290 км/ч у универсала.

  • Полный привод с многодисковой муфтой под­ключения передней оси и девяти­ступен­чатый «автомат» AMG Speedshift MCT, у которого вместо гидротранс­форматора установлен пакет мокрых фрикционов, остались без переделок. Только для S-версии доступен заднеприводный дрифт-режим.

  • У стандартного E 63 механический самоблок на задней оси заменён на электронно­управляемый от S-версии. Седану и универсалу пере­настроили ещё и подвеску. По словам создателей, благодаря изменённым пружинам и аморти­заторам разница между режимами движения Comfort, Sport и Sport+ должна стать заметнее.

  • Мировые продажи Mercedes-AMG E 63 и E 63 S начнутся в течение 2020 года. Цены на новинку не объявлены. При этом в BMW сразу назвали стоимость, в том числе российскую, обновлённого седана M5.

Кто нравится больше из обновлённых новинок?

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