Седан Mercedes-AMG с мощнейшей в мире «турбочетвёркой» оценили в России в 4,6 миллиона рублей

Mercedes-AMG CLA 45 S оснащается самым мощным серийным четырёх­­цилиндровым двигателем в мире: с давлением наддува в 2,1 бара он развивает 421 л.с. (500 Н·м). С места до 100 км/ч седан ускоряется за четыре секунды ровно. Максимальная скорость ограничена электроникой на 270 км/ч.

Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полноприводной трансмиссией с двумя муфтами с электронным управлением сзади. Они индивидуально распределяют момент между колёсами, что позволяет реализовать так называемый дрифт-режим.

Базовый Mercedes-AMG CLA 45 S оснащается 19-дюймовыми колёсами, круиз-контролем, мультимедийкой MBUX с голосовым управлением, камерой заднего вида, а также комбинированной отделкой сидений искусственной кожей и замшей. За счёт огромного количества опций стоимость седана можно увеличить до более чем семи миллионов рублей.