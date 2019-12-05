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Седан Mercedes-AMG с мощнейшей в мире «турбочетвёркой» оценили в России в 4,6 миллиона рублей

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Николай Андреев

Mercedes-AMG CLA 45 S оснащается самым мощным серийным четырёх­­цилиндровым двигателем в мире: с давлением наддува в 2,1 бара он развивает 421 л.с. (500 Н·м). С места до 100 км/ч седан ускоряется за четыре секунды ровно. Максимальная скорость ограничена электроникой на 270 км/ч.

Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полноприводной трансмиссией с двумя муфтами с электронным управлением сзади. Они индивидуально распределяют момент между колёсами, что позволяет реализовать так называемый дрифт-режим.

Базовый Mercedes-AMG CLA 45 S оснащается 19-дюймовыми колёсами, круиз-контролем, мультимедийкой MBUX с голосовым управлением, камерой заднего вида, а также комбинированной отделкой сидений искусственной кожей и замшей. За счёт огромного количества опций стоимость седана можно увеличить до более чем семи миллионов рублей.

Какой Мерседес вы бы взяли за 4–7 миллиона рублей?

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