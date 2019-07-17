Сверхмощный Mercedes-AMG CLA 45: теперь и универсал
Николай Андреев
Технически новинка не отличается от соплатформенников. Для универсала так же доступны две версии двухлитровой «турбочетвёрки». Стандартная модификация развивает 387 л.с. (480 Н·м) при давлении наддува 1,9 бара.
В S-версиимощность составляет 421 л.с. (500 Н·м) при повышенном до 2,1 бара давлении.
В обоих случаях двигатель сочетается с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Как и седан, CLA 45 Shooting Brake разгоняется до
100 км/чза 4,1 секунды, а S-версия– за четыре секунды ровно (хэтч A 45 S ещё на десятку быстрее). Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч,но лимитатор можно отодвинуть до 270 км/чпри заказе пакета AMG Driver's Package, который в случае версии S входит в стандартное оснащение.
Полноприводная трансмиссия снабжена режимом дрифта: задний дифференциал дополнен двумя электронноуправляемыми муфтами, перераспределяющими крутящий момент между колёсами. Режим дрифта работает только при отключении системы стабилизации и в ручном режиме коробки передач.
От гражданских версий заряженный универсал отличается более агрессивным обвесом с фирменной решёткой радиатора Panamericana и расширенными колёсными арками. Кузов дополнительно усилен распоркой между стойками передней подвески и диагональными панелями под днищем. В салоне – спортивные кресла и руль с отделкой кожей и алькантарой.
В продаже Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake и его
S-версияпоявятся вместе с соплатформенными хэтчбеком и седаном – осенью 2019 года.