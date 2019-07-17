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Сверхмощный Mercedes-AMG CLA 45: теперь и универсал

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Николай Андреев

Вслед за хэтчбеком A 45 и седаном CLA 45 спортивное подразделение Mercedes-AMG представило универсал CLA 45 Shooting Brake. Все эти машины оснащаются самым мощным серийным четырёх­цилиндровым двигателем в мире.

Mercedes-AMG CLA 45 S Shooting Brake
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Mercedes-AMG CLA 45 S Shooting Brake

  • Технически новинка не отличается от соплатформен­ников. Для универсала так же доступны две версии двух­литровой «турбо­четвёрки». Стандартная модифи­кация развивает 387 л.с. (480 Н·м) при давлении наддува 1,9 бара. В S-версии мощность составляет 421 л.с. (500 Н·м) при повышенном до 2,1 бара давлении.

  • В обоих случаях двигатель сочетается с восьми­ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Как и седан, CLA 45 Shooting Brake разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды, а S-версия – за четыре секунды ровно (хэтч A 45 S ещё на десятку быстрее). Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, но лимитатор можно отодвинуть до 270 км/ч при заказе пакета AMG Driver's Package, который в случае версии S входит в стандартное оснащение.

  • Полно­приводная трансмиссия снабжена режимом дрифта: задний дифферен­­циал дополнен двумя электронно­­управляемыми муфтами, пере­рас­преде­ляющими крутящий момент между колёсами. Режим дрифта работает только при отключении системы стабили­зации и в ручном режиме коробки передач.

  • От гражданских версий заряженный универсал отличается более агрессивным обвесом с фирменной решёткой радиатора Panamericana и расширен­­ными колёсными арками. Кузов дополни­тельно усилен распоркой между стойками передней подвески и диагональными панелями под днищем. В салоне – спортивные кресла и руль с отделкой кожей и алькантарой.

  • В продаже Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake и его S-версия появятся вместе с соплатформен­ными хэтчбеком и седаном – осенью 2019 года.

Какой тип кузова идеален для самой мощной серийной «турбочетвёрки»?

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