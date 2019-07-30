Автомобили Mercedes-AMG станут тише из-за Европы
Николай Андреев
Компания Mercedes-AMG адаптирует свои модели под новый, более жёсткий регламент Евросоюза по акустическим нормам, поэтому все модели теперь будут тише, чем раньше. Как заявил изданию Motoring глава отдела планирования Mercedes-AMG Бастиан Богеншуц, тише станут все версии, независимо от страны или рынка, потому что разрабатывать разные выпускные системы под разные требования слишком дорого.
Первыми моделями, которые были построены с учётом новых правил, стали A 45 S и CLA 45 S. Они получили более тихую выпускную систему, чем предшественники. Чтобы компенсировать потерю агрессивности звучания, в Mercedes-AMG придумали систему звуковых каналов, благодаря которым усиливается звук выхлопа — но только в салоне.
Также в Mercedes-AMG работают над звучанием будущих электрифицированных моделей. Глава отдела разработки Стеффен Ястров рассказал изданию Autocar, что компания обратилась к неким экспертам из музыкальной индустрии, чтобы те помогли придумать, как сохранить фирменный голос автомобилей AMG. При этом Ястров заявил, что они не будут делать фальшивый звук восьмицилиндровых двигателей на электромобилях, а придумают некое совершенно новое решение.