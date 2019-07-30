Автомобили Mercedes-AMG станут тише из-за Европы

Компания Mercedes-AMG адаптирует свои модели под новый, более жёсткий регламент Евросоюза по акустическим нормам, поэтому все модели теперь будут тише, чем раньше. Как заявил изданию Motoring глава отдела планирования Mercedes-AMG Бастиан Богеншуц, тише станут все версии, независимо от страны или рынка, потому что разрабатывать разные выпускные системы под разные требования слишком дорого.

Mercedes-AMG A 45 S