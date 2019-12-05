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Mercedes-AMG сжёг шины, пока стоял на эвакуаторе

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Николай Андреев

В Санкт-Петербурге владелец Mercedes-AMG C 63 S устроил эффектный бернаут на платформе движущегося эвакуатора. Трюк готовили два часа, и в конце он чуть не обернулся аварией.

Через некоторое время стяжки, державшие мощный седан, лопнули от перегрева. Водитель успел нажать на тормоз и левым колесом упереться в порог платформы. Также от долгого бернаута металлическая площадка эвакуатора немного оплавилась.

Бернаут на движущемся эвакуаторе — это...

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