Mercedes-AMG сжёг шины, пока стоял на эвакуаторе

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Появился трейлер нового Бонда с крутыми погонями
Николай Андреев
В Санкт-Петербурге владелец Mercedes-AMG C 63 S устроил эффектный бернаут на платформе движущегося эвакуатора. Трюк готовили два часа, и в конце он чуть не обернулся аварией.
Через некоторое время стяжки, державшие мощный седан, лопнули от перегрева. Водитель успел нажать на тормоз и левым колесом упереться в порог платформы. Также от долгого бернаута металлическая площадка эвакуатора немного оплавилась.