В продажу поступили кошельки и сумки, по которым проехали спорткары Mercedes-AMG

Компания Mercedes-AMG совместно с фирмой Destroy vs. Beauty, которая специализируется на производстве эксклюзивных кожаных изделий, выпустила коллекцию аксессуаров BurnOut.

Для их изготовления используется кожа, по которой проезжают на Mercedes-AMG GT R или C 63 S. Буквально. В Destroy vs. Beauty заявляют, что на создание прочного материала из телячьей кожи, выдерживающий воздействие шинами автомобиля, ушло более двух лет.