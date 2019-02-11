Гибридный Mitsubishi Outlander превратили в двухместный фургон – всё ради льгот и скидок

В продажу поступили кошельки и сумки, по которым проехали спорткары Mercedes-AMG

Новости

Компания Mercedes-AMG совместно с фирмой Destroy vs. Beauty, которая специализируется на производстве эксклюзивных кожаных изделий, выпустила коллекцию аксессуаров BurnOut.

Для их изготовления используется кожа, по которой проезжают на Mercedes-AMG GT R или C 63 S. Буквально. В Destroy vs. Beauty заявляют, что на создание прочного материала из телячьей кожи, выдерживающий воздействие шинами автомобиля, ушло более двух лет.

Check out this incredible collaboration between Mercedes-AMG and luxury bag brand Destroy vs Beauty! Burning Mercedes-AMG tread into a custom fabric make the Mercedes-AMG BurnOut bags truly unique. Get yours here: http://amg4.me/DvsB #DestroyvsBeauty #BurnoutBag [Mercedes-AMG GT R | Mercedes-AMG C 63 S | Fuel consumption combined: 12.4-9.9 l/100km | CO2 emissions combined: 284-227 g/km | http://amg4.me/Efficiency-Statement]

Самый дешёвый аксессуар из необычной линейки – мужской кошелёк. За него просят 179 евро (13 тысяч рублей). Самый высокий ценник у большой дорожной сумки – 679 евро (50 тысяч рублей).

  • Mercedes-AMG C 63 S мощностью 510 л.с. и 585-сильный GT R оснащаются четырёхлитровым V8 с двумя турбинами.

  • В России цены на первую модель начинается с 6,36 миллиона рублей, а второй – от 11,9 миллиона рублей.

Купили бы себе что-нибудь из этой коллекции?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение