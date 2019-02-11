В продажу поступили кошельки и сумки, по которым проехали спорткары Mercedes-AMG
Компания Mercedes-AMG совместно с фирмой Destroy vs. Beauty, которая специализируется на производстве эксклюзивных кожаных изделий, выпустила коллекцию аксессуаров BurnOut.
Для их изготовления используется кожа, по которой проезжают на Mercedes-AMG GT R или C 63 S. Буквально. В Destroy vs. Beauty заявляют, что на создание прочного материала из телячьей кожи, выдерживающий воздействие шинами автомобиля, ушло более двух лет.
Самый дешёвый аксессуар из необычной линейки – мужской кошелёк. За него просят 179 евро (13 тысяч рублей). Самый высокий ценник у большой дорожной сумки – 679 евро (50 тысяч рублей).
Mercedes-AMG C 63 S мощностью 510 л.с. и 585-сильный GT R оснащаются четырёхлитровым V8 с двумя турбинами.
В России цены на первую модель начинается с 6,36 миллиона рублей, а второй – от 11,9 миллиона рублей.