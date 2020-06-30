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Мощнейшее купе Mercedes-AMG GT R Black Series сфотографировали на треке

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Артем Шахнович

Премьера топовой модели линейки Mercedes-AMG GT R — Black Series — может состояться на автосалоне в китайском Чеджу, который пройдёт с 24 июля по 2 августа. Об этом сообщает портал MercedesBenzPassion.

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  • Суперкупе, неоднократно светившееся во время испытаний в виде закамуфли­рованного прототипа, наконец-то сбросит покрывало и получит название GT R Black Series. Производ­ство начнётся в конце 2020 года. Тираж будет лимитиро­ванным, его объём пока не раскрыт.

  • GT R Black Series оснастят 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбо­нагнета­телями, который ставится на многие модели AMG, однако его мощность вырастет примерно до 700 л.с., что на 125 л.с. больше отдачи стандартного Mercedes-AMG GT R.

  • Динамические характеристики новинки пока неизвестны. Стандартный GT R способен ускоряться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и разгоняться до 318 км/ч.

  • От других суперкупе и родстеров линейки автомобиль будет отличаться развитой аэро­динамикой с видо­изме­нёнными бамперами и капотом, новыми накладками на порогах и огромным антикрылом. Кроме того, у новинки будет кардинально пере­настроено шасси.

  • Конкурировать GT R Black Series предстоит с трековыми версиями Porsche 911.

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