Мощнейшее купе Mercedes-AMG GT R Black Series сфотографировали на треке
Артем Шахнович
Премьера топовой модели линейки Mercedes-AMG GT R — Black Series — может состояться на автосалоне в китайском Чеджу, который пройдёт с 24 июля по 2 августа. Об этом сообщает портал MercedesBenzPassion.
Суперкупе, неоднократно светившееся во время испытаний в виде закамуфлированного прототипа, наконец-то сбросит покрывало и получит название GT R Black Series. Производство начнётся в конце 2020 года. Тираж будет лимитированным, его объём пока не раскрыт.
GT R Black Series оснастят 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который ставится на многие модели AMG, однако его мощность вырастет примерно до 700 л.с., что на 125 л.с. больше отдачи стандартного Mercedes-AMG GT R.
Динамические характеристики новинки пока неизвестны. Стандартный GT R способен ускоряться от 0 до
100 км/чза 3,6 секунды и разгоняться до 318 км/ч.
От других суперкупе и родстеров линейки автомобиль будет отличаться развитой аэродинамикой с видоизменёнными бамперами и капотом, новыми накладками на порогах и огромным антикрылом. Кроме того, у новинки будет кардинально перенастроено шасси.
Конкурировать GT R Black Series предстоит с трековыми версиями Porsche 911.