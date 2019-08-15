Aston Martin займётся строительством гаражей
Николай Андреев
Компания Aston Martin объявила о запуске сервиса Automotive Galleries and Lairs от фирменного отдела персонализации Q. Теперь владельцы автомобилей марки смогут заказать у автопроизводителя постройку уникального гаража.
В Aston Martin намерены сотрудничать с известными архитектурными фирмами. Гаражи будут создаваться с учётом особенностей готовой недвижимости, но также предлагается проектирование для строящихся домов.
Для демонстрации возможностей компания опубликовала несколько компьютерных рендеров. На них изображены классическое купе DB4 GT Zagato, новый Vantage и будущий гибридный суперкар Valhalla, размещённые в центре огромного аквариума и в застеклённой галерее.
Первые контракты на создание эксклюзивных гаражей в Aston Martin планируют заключить в рамках конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич, который открывается сегодня.