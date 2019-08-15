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Aston Martin займётся строительством гаражей

Новости

Николай Андреев

Компания Aston Martin объявила о запуске сервиса Automotive Galleries and Lairs от фирменного отдела персона­лизации Q. Теперь владельцы автомо­билей марки смогут заказать у автопроиз­водителя постройку уникального гаража.

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  • В Aston Martin намерены сотрудничать с известными архитек­тур­ными фирмами. Гаражи будут создаваться с учётом особенностей готовой недвижимости, но также предлагается проекти­рование для строящихся домов.

  • Для демонстрации возможностей компания опублико­вала несколько компьютерных рендеров. На них изображены классическое купе DB4 GT Zagato, новый Vantage и будущий гибридный суперкар Valhalla, размещённые в центре огромного аква­риума и в застеклённой галерее.

  • Первые контракты на создание эксклюзивных гаражей в Aston Martin планируют заключить в рамках конкурса элегант­ности в американском Пеббл-Бич, который открывается сегодня.

Должен ли автопроизводитель заниматься строительством гаражей?

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