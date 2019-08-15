Aston Martin займётся строительством гаражей

В Aston Martin намерены сотрудничать с известными архитек­тур­ными фирмами. Гаражи будут создаваться с учётом особенностей готовой недвижимости, но также предлагается проекти­рование для строящихся домов.

Для демонстрации возможностей компания опублико­вала несколько компьютерных рендеров. На них изображены классическое купе DB4 GT Zagato, новый Vantage и будущий гибридный суперкар Valhalla, размещённые в центре огромного аква­риума и в застеклённой галерее.