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Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 приедут в Россию только в самой мощной S-версии

Новости

Николай Андреев

Mercedes-Benz привезёт на российский рынок только наиболее мощные S-версии хэтчбека Mercedes-AMG A 45 и седана CLA 45 с «турбо­четвёрками» мощностью в 421 лошадиную силу. Как рассказали в представи­тельстве компании, новинки появятся осенью 2019 года.

Mercedes-AMG CLA 45 S и A 45 S
Хэтчбек Mercedes-AMG A 35
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Mercedes-AMG CLA 45 S и A 45 S

Помимо A 45 S и CLA 45 S, осенью в Россию приедут седан Mercedes-AMG CLA 35 и хот-хэтч A 35, который уже побывал у нас на тесте. Последним из семей­ства «заряженных» компактных Мерсе­десов поступит в продажу седан A 35 – это произойдёт в ноябре-декабре 2019 года. Стоимость всех новых моделей объявят в августе.

  • Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S оснащаются самым мощным серийным четырёх­­цилиндровым двигателем в мире: с давлением наддува в 2,1 бара он развивает 421 л.с. (500 Н·м). До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 3,9 секунды, а седан – за четыре секунды ровно.

  • Стандартные модифи­кации моделей, которых мы лишены, выдают 387 л.с. (480 Н·м) и доезжают до «сотни» лишь на 0,1 секунды медленнее.

  • Младшая модель A 35 предлагается с двух­литровой «турбо­четвёркой» мощностью 306 л.с. (400 Н·м). Скорости 100 км/ч седан достигает за 4,8 секунды – на 0,1 секунды дольше пятидверки, а у CLA 35 на это упражнение уходит 4,9 секунды.

  • Максимальная скорость у них одинаковая, и по традиции она ограничена электро­никой на отметке в 250 км/ч (у A 45 S и CLA 45 S максимум – 270 км/ч).

Какую компактную новинку Mercedes-AMG ждёте больше всего?

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