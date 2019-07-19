Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 приедут в Россию только в самой мощной S-версии
Николай Андреев
Mercedes-Benz привезёт на российский рынок только наиболее мощные
Помимо A 45 S и CLA 45 S, осенью в Россию приедут седан Mercedes-AMG CLA 35 и хот-хэтч A 35, который уже побывал у нас на тесте. Последним из семейства «заряженных» компактных Мерседесов поступит в продажу седан A 35 – это произойдёт в ноябре-декабре 2019 года. Стоимость всех новых моделей объявят в августе.
Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S оснащаются самым мощным серийным четырёхцилиндровым двигателем в мире: с давлением наддува в 2,1 бара он развивает 421 л.с. (500 Н·м). До
100 км/чхэтчбек разгоняется за 3,9 секунды, а седан – за четыре секунды ровно.
Стандартные модификации моделей, которых мы лишены, выдают 387 л.с. (480 Н·м) и доезжают до «сотни» лишь на 0,1 секунды медленнее.
Младшая модель A 35 предлагается с двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 306 л.с. (400 Н·м). Скорости
100 км/чседан достигает за 4,8 секунды – на 0,1 секунды дольше пятидверки, а у CLA 35 на это упражнение уходит 4,9 секунды.
Максимальная скорость у них одинаковая, и по традиции она ограничена электроникой на отметке
в 250 км/ч(у A 45 S и CLA 45 S максимум – 270 км/ч).