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Mercedes-Benz представил самый быстрый в мире хот-хэтч

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Николай Андреев

Спортивное отделение Mercedes-AMG официально представило хот-хэтч A 45 S и седан CLA 45 S. Они являются лидерами класса как по мощности (421 л.с., 500 Н·м), так и по ускорению (3,9 секунды до 100 км/ч у хэтчбека и четыре секунды ровно у седана).

Mercedes-AMG A 45 S
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Mercedes-AMG A 45 S

  • На базовых версиях Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 двухлитровая «турбо­четвёрка» выдаёт 387 л.с. (480 Н·м), а время разгона до «сотни» лишь на 0,1 секунды хуже. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, но лимитатор можно отодвинуть до 270 км/ч при заказе пакета AMG Driver's Package.

Mercedes-AMG CLA 45 S
Mercedes-AMG CLA 45 S
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Mercedes-AMG CLA 45 S

  • Все версии оснащаются новым восьми­ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и модернизи­рованной полно­приводной трансмиссией, в которой задний дифферен­циал дополнен двумя электронно­управляемыми муфтами, перерас­пределяющими крутящий момент между колёсами. Адаптивные амортизаторы и мехатронное шасси с тремя режимами работы тоже будут в базовом оснащении, а дрифт-режим предлагается за доплату. У S-версий режимов шасси будет пять, а доплачивать за дрифт-режим уже не придётся.

  • От более гражданских версий A35 новое семейство отличается более агрессивным обвесом с фирменной решёткой радиатора Panamericana и расширен­ными колёсными арками.

  • В базе хэтчбеку и седану положены 18-дюймовые колёсные диски и 350-миллиметровые тормозные диски спереди с четырёхпоршневыми серебристыми суппортами, а более мощные модификации S получат 19-дюймовые диски и уже 360-миллиметровые тормоза с шестипоршневыми суппортами красного цвета. Сзади у всех версий – 330-миллиметровые тормозные диски с плавающей скобой. 

  • Каждый из четырёх патрубков выпускной системы имеет диаметр 82 миллиметра (90 миллиметров у S-версий).

  • В продаже Mercedes-AMG A 45, CLA 45, а также их S-версии появятся осенью 2019 года.

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