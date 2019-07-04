Mercedes-Benz представил самый быстрый в мире хот-хэтч

Все версии оснащаются новым восьми­ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и модернизи­рованной полно­приводной трансмиссией, в которой задний дифферен­циал дополнен двумя электронно­управляемыми муфтами, перерас­пределяющими крутящий момент между колёсами. Адаптивные амортизаторы и мехатронное шасси с тремя режимами работы тоже будут в базовом оснащении, а дрифт-режим предлагается за доплату. У S-версий режимов шасси будет пять, а доплачивать за дрифт-режим уже не придётся.

От более гражданских версий A35 новое семейство отличается более агрессивным обвесом с фирменной решёткой радиатора Panamericana и расширен­ными колёсными арками.

В базе хэтчбеку и седану положены 18-дюймовые колёсные диски и 350-миллиметровые тормозные диски спереди с четырёхпоршневыми серебристыми суппортами, а более мощные модификации S получат 19-дюймовые диски и уже 360-миллиметровые тормоза с шестипоршневыми суппортами красного цвета. Сзади у всех версий – 330-миллиметровые тормозные диски с плавающей скобой.

Каждый из четырёх патрубков выпускной системы имеет диаметр 82 миллиметра (90 миллиметров у S-версий).