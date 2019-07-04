Mercedes-Benz представил самый быстрый в мире хот-хэтч
Николай Андреев
Спортивное отделение Mercedes-AMG официально представило хот-хэтч
На базовых версиях Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 двухлитровая «турбочетвёрка» выдаёт 387 л.с. (480 Н·м), а время разгона до «сотни» лишь на 0,1 секунды хуже. Максимальная скорость ограничена электроникой на
250 км/ч,но лимитатор можно отодвинуть до 270 км/чпри заказе пакета AMG Driver's Package.
Все версии оснащаются новым восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и модернизированной полноприводной трансмиссией, в которой задний дифференциал дополнен двумя электронноуправляемыми муфтами, перераспределяющими крутящий момент между колёсами. Адаптивные амортизаторы и мехатронное шасси с тремя режимами работы тоже будут в базовом оснащении, а дрифт-режим предлагается за доплату.
У S-версийрежимов шасси будет пять, а доплачивать за дрифт-режим уже не придётся.
От более гражданских версий A35 новое семейство отличается более агрессивным обвесом с фирменной решёткой радиатора Panamericana и расширенными колёсными арками.
В базе хэтчбеку и седану положены 18-дюймовые колёсные диски и 350-миллиметровые тормозные диски спереди с четырёхпоршневыми серебристыми суппортами, а более мощные модификации S получат 19-дюймовые диски и уже 360-миллиметровые тормоза с шестипоршневыми суппортами красного цвета. Сзади у всех версий – 330-миллиметровые тормозные диски с плавающей скобой.
Каждый из четырёх патрубков выпускной системы имеет диаметр 82 миллиметра (90 миллиметров у S-версий).
В продаже Mercedes-AMG A 45, CLA 45, а также их S-версии появятся осенью 2019 года.