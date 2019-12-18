Объявлена российская цена самого быстрого серийного хот-хэтча
Николай Андреев
В России начались продажи Mercedes-AMG
A 45 S,который является мощнейшим и быстрейшим серийным хэтчбеком в истории. Благодаря двухлитровой «турбочетвёрке», выдающей 421 л.с. и 500 Н·м, хот-хэтч разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/ч.
Самый мощный серийный четырёхцилиндровый двигатель в мире работает в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полноприводной трансмиссией с двумя электронноуправляемыми муфтами сзади. Они перераспределяют момент между колёсами, позволяя реализовать так называемый дрифт-режим.
Такую же технику имеет соплатформенный седан Mercedes-AMG CLA 45 S. Он разгоняется до
100 км/чна одну десятую секунды дольше хэтчбека и дороже него на 100 000 ₽.
В базовое оснащение Mercedes-AMG A 45 S входят 19-дюймовые колёса, адаптивные амортизаторы и мехатронное шасси с пятью режимами работы, светодиодная оптика, парковочный ассистент, камера заднего вида и кожаный салон.