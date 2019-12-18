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Объявлена российская цена самого быстрого серийного хот-хэтча

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Николай Андреев

  • В России начались продажи Mercedes-AMG A 45 S, который является мощнейшим и быстрейшим серийным хэтчбеком в истории. Благодаря двухлитровой «турбо­четвёрке», выдающей 421 л.с. и 500 Н·м, хот-хэтч разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/ч.

  • Самый мощный серийный четырёх­­цилиндровый двигатель в мире работает в паре с восьми­ступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полноприводной трансмиссией с двумя электронно­управляемыми муфтами сзади. Они перерас­пределяют момент между колёсами, позволяя реализовать так называемый дрифт-режим.

  • Такую же технику имеет соплатформенный седан Mercedes-AMG CLA 45 S. Он разгоняется до 100 км/ч на одну десятую секунды дольше хэтчбека и дороже него на 100 000 ₽.

  • В базовое оснащение Mercedes-AMG A 45 S входят 19-дюймовые колёса, адаптивные амортиза­торы и мехатронное шасси с пятью режимами работы, свето­диодная оптика, парковочный ассистент, камера заднего вида и кожаный салон.

Какой 421-сильный Mercedes-AMG нравится больше?

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