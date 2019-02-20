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Стритрейсер: первый тест «подогретого» хэтчбека Mercedes-AMG A35

Тесты

Александр Мирошкин

Mercedes-AMG выпускает почти три десятка моделей и почти у каждой есть несколько модификаций: разной мощности, под разных клиентов. Парни из Аффальтербаха – уже не просто заводские тюнеры Мерседеса: по факту, это самостоятельный автопроизводитель. И чтобы еще раз это всем доказать, AMG запустил новую линейку, которая пока состоит лишь из одной машины. Пока!

Знакомьтесь, хот-хэтч Mercedes-AMG A 35 4Matic. Именно так звучит полное имя самого доступного автомобиля от AMG. В Германии пятидверка стоит от 47 528 евро (3,6 миллиона рублей) и это отнюдь не замена A 45: полноценное второе поколение «сорок пятого» представят чуть позже, а «тридцать пятый» расположится на ступеньку ниже флагмана.

У Mercedes-AMG появилась доступная линейка: с индексом «35». Пока в ней только одна модель – хот-хэтч A35, и это самый младший и самый доступный автомобиль с шильдиками AMG на кузове. Рассказываем, каким он получился, что у него от четырехдверного AMG GT и как его лучше всего использовать. – Тест четырехдверного Mercedes-AMG GT https://youtu.be/o7dmmRMpHCA – Подробный тест Mercedes-Benz A-класса https://youtu.be/SW4qKae_pWo – Mercedes-Benz A-класса на Авто.ру https://autoru.me/EqGt3 #mercedesamg #amga35 #тестдрайв

Об том же говорят и цифры: Mercedes-AMG A 35 уступает по базовым показателям даже нынешнему А 45. Двухлитровый турбомотор на 35-м выдаёт 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента – на 75 сил и 75 Нм меньше, чем у 45-го. Да и вообще, с AMG этот мотор связан весьма опосредованно.

Его даже собирают на предприятии Mercedes-Benz в Кёлледе – городе в 400 километрах от родного для AMG Аффальтербаха. Двигатель создан на базе агрегата с индексом M 260 – двухлитровой турбочетверки, которая ставится на обычные А-классы и в гражданской версии развивает 190 или 224 силы.

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Понятно, что прибавку почти в сотню «лошадей» одним чип-тюнингом не обеспечить. Поэтому немцы установили турбину twin-scroll, поковырялись с системой изменения фаз газораспределения, повозились с впрыском и зажиганием и получили озвученные выше цифры.

Но этот мотор – не настоящий мотор от AMG: на нём нет даже фирменного клейма с автографом мастера-сборщика. Казалось бы, логично, ведь и никакой ручной сборки тут нет. В отличие от двигателей A 45, кстати, – которые как раз собираются вручную и потому снабжены именными табличками. Субординация!

А вот коробка породистая – как раз от 45-го, а не от обычного А-класса. Семиступенчатый робот с парой сцеплений, но с другими передаточными числами и особой программой управления.

Полный привод на AMG A 35 собран на базе электромеханической многодисковой муфты в приводе задних колес. Большую часть времени хот-хэтч переднеприводный, но по команде электроники назад может уходить до 50 процентов тяги, так что зажечь на скользкой дороге можно.

Наконец, у А 35 собственный выхлоп и свои калибровки адаптивных амортизаторов, перенастроенное рулевое управление, большие тормоза (350 миллиметров спереди и 330 сзади), немного спортивных элементов в дизайне и интерьер, в котором чувствуется рука дизайнеров AMG.

Во-первых, тут новые кресла: почти гоночные ковши с мощной боковой поддержкой и электроприводом. Во-вторых, доработанный интерфейс мультимедийки MBUX и цифровой приборной панели, у которых появились вкладки AMG Performance. На приборке теперь можно следить за давлением наддува, а на экране мультимедийки – фиксировать телеметрию и времена прохождения круга.

Зашиты даже несколько гоночных трасс – например, Хоккенхайм и Нюрбургринг. Есть еще функция загрузки новых треков, но вопросы о том, можно ли туда добавить Moscow Raceway или Мячково, инженеры AMG оставили без ответа.

А самое заметное изменение – новый руль. И дело даже не в его форме, отделке замшей или риске на «нуле». Весь кайф в джойстиках под спицами – таких же, как у флагманских AMG GT! Под правой спицей находится крутилка изменения режимов движения с вписанным внутрь экраном. А сам экран – ещё и кнопка. Если на нее нажать, активируется индивидуальный режим с уникальным (или не очень) сочетанием настроек.

Под левой спицей – еще один экран и пара программируемых кнопок. Изменить их назначение можно нажатиями на сам экран: повесить на них разные режимы подвески, трансмиссии и системы стабилизации, причем без привязки к выбранному алгоритму работы управляющей электроники.

Вряд ли в этом хозяйстве есть острая необходимость, но разве кто-то откажется от удовольствия хоть немного вообразить себя Льюисом Хэмилтоном?

Однако, фантазию придется напрягать со всей силы, ведь динамика A35 далека от машины Формулы-1. По паспорту хот-хэтч ускоряется с места до сотни за 4,7 секунды (и это действительно быстро), но в характере разгона нет ни ярости, ни надрыва. Пятидверка набирает скорость уверенно и напористо, но не более того.

Даже если включить Race Start и пулять с двух педалей, то хэтчбек просто очень быстро уедет с места, но не расплющит пассажиров по креслам. Даже несмотря на то, что коробка будет усиленно изображать хардкорную гоночную технику: в «спорт-плюсе» она не переключает передачи – она их заколачивает. В остальных режимах, а всего их пять, трансмиссия работает деликатнее.

У A35 трансмиссия управляется, как у любого «Мерседеса» – рычагом под рулем. У А45-го селектор располагался на центральном тоннеле.

Но насколько сочным в Sport+ становится звук! Не без помощи аудиосистемы, конечно, но салон хот-хэтча наполняется басовитым гулом на низких оборотах и звонкой трелью на высоких. Под сброс газа и на переключениях снаружи звучат настолько сочные отстрелы, что сохранить серьезное лицо за рулём почти нереально.

Впрочем, субъективная динамика A 35 от этого не меняется: пожалуй, она чуть ниже того, что ждёшь от машины с шильдиком AMG. А вот управляемость – именно такая, какая нужно!

Руль – приятно тяжелый, реакции – точные и безупречно линейные, а шасси, несмотря на переднеприводную генетику, ничего не хочет знать о недостаточной поворачиваемости. По-крайней мере на асфальте.

А35 невозмутимо встает на траекторию и держится до последнего. Поддерживать на нём высокий темп оказывается так легко, понятно и естественно, что выезд с извилистой дороги на магистраль воспринимается как личное оскорбление.

Российские цены на AMG A35 назовут в марте 2019 года, а первые товарные автомобили приедут не раньше лета.

А если поскользить? Пожалуйста! A 35 совсем не прочь довернуть задней осью под сброс газа, причем система стабилизации достаточно лояльна и не мешает получать удовольствие. Пусть и дозированное: скольжения она пресекает лишь тогда, когда ваш внутренний голос уже не стесняется в выражениях.

В общем, шут с ним, с разгоном – ведь в поворотах эта машина легко поедет так, что съеденная на завтрак овсянка попросится наружу.

При этом Mercedes-AMG A 35 не назвать дискомфортным: конечно, он плотный, но никогда не теряет лицо. Даже масштабные колдобины – а их на провинциальных испанских дорогах почти столько же, сколько в Подмосковье, – проезжаются упруго и приятно. Энергоемкость подвески не хуже, чем у обычного гражданского А-класса.

Вот и получается, что в AMG, кажется, сделали почти идеальный автомобиль для тех, кто ездит по городу на грани ПДД: в меру быстрый, с благородными повадками, хорошими манерами и сочным звуком. В нем нет взбалмошности, которая изведет вас в вялотекущем трафике – а когда пробки рассосутся, эта машина покажет, на что способна.

Основной конкурент A35 в России – BMW M140i xDrive (340 л.с.). Хот-хэтч BMW стоит минимум 2 850 000 рублей.

Но на треке с А 35 будет скучновато. Как раз из-за отсутствия взбалмошности и слишком мягкого характера. И это, наверное, правильно: даю голову на отсечение, что следующий A 45 получит удвоенную дозу бешенства и наверняка станет приятным трек-тулом. А «тридцать пятый» пусть остаётся харизматичным и способным, но чисто городским гонщиком. В этом образе он кажется наиболее гармоничным.

306 сил для города – это...

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