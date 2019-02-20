Стритрейсер: первый тест «подогретого» хэтчбека Mercedes-AMG A35

Mercedes-AMG выпускает почти три десятка моделей и почти у каждой есть несколько модификаций: разной мощности, под разных клиентов. Парни из Аффальтербаха – уже не просто заводские тюнеры Мерседеса: по факту, это самостоятельный автопроизводитель. И чтобы еще раз это всем доказать, AMG запустил новую линейку, которая пока состоит лишь из одной машины. Пока!

Знакомьтесь, хот-хэтч Mercedes-AMG A 35 4Matic. Именно так звучит полное имя самого доступного автомобиля от AMG. В Германии пятидверка стоит от 47 528 евро (3,6 миллиона рублей) и это отнюдь не замена A 45: полноценное второе поколение «сорок пятого» представят чуть позже, а «тридцать пятый» расположится на ступеньку ниже флагмана.