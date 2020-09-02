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Американец в гараже построил амфибию с электромотором, похожую на БРДМ

Новости

Борис Закиров

Американский YouTube-блогер PeterSripol выложил второе видео, посвящённое его самодельной амфибии. Для её постройки энтузиаст соединил карт и лодку.

  • В прошлом ролике юноша рассказал о первой версии «земноводного» катера. За основу взяли гоночный карт, на который поставили колёса с толстыми шинами, и обыкновенную лодку, а внешность постарались приблизить к военным амфибиям. Мощность мотора составила 5 лошадиных сил.

  • В конструкции было немало недостатков: на борт постоянно попадала вода, а из-за слабого мотора и толстого металла в конструкции амфибия получилась очень медленной.

  • Во второй серии внешность амфибии приблизили к БРДМ. Для этого кузов накрыли пластинами из картона, окрашенными в цвет хаки, и оставили отверстие для водителя и его собаки. Место ДВС занял электромотор, купленный блогером на Amazon, а гребной винт заменили новым.

  • Новый мотор оказался меньше и мощнее, а толстый металл убрали, сделав крепления двигателя тоньше. Благодаря этому амфибия стала способна перевозить двоих взрослых людей и довольно быстро забираться на берег.

  • В следующей серии блогер обещает сделать амфибию полноприводной.

Когда-нибудь строили самоделки в гараже?

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