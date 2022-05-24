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Американский владелец Kia Sorento бесплатно сменил за 10 лет девять моторов

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Кирилл Малышев

Один из пользователей портала Reddit, работающий в дилерском центре Kia, опубликовал фотографию одометра десятилетнего кроссовера Kia Sorento и рассказал его краткую историю. Машина прошла больше 608 000 миль (почти 978 500 километров).

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  • Пробег как таковой неудивителен. В мире немало машин, проехавших и большее расстояние. А тут всего 100 000 километров в год. Однако этот кроссовер всю жизнь был на гарантии.
  • Первому владельцу дилерский центр предложил расширенную гарантию — до 10 лет без ограничения пробега. Покупатель согласился и заплатил за контракт 7000 долларов (чуть больше 400 000 рублей). Как выяснилось спустя годы, деньги не были потрачены впустую.
  • Автор поста написал, что за миллион километров машина прошла через 203 замены моторного и 20 замен трансмиссионного масла. Получается, что в среднем масло в моторе меняли каждые 4800 километров, в коробке — каждые 49 000 километров.
  • На этом Kia Sorento стояло девять двигателей и четыре коробки передач. При этом один мотор служил в среднем меньше 110 000 километров, а коробки проходили по 244 000. Столь небольшие пробеги могут объясняться только предельно жёсткой эксплуатацией.
  • По самым скромным подсчётам, владелец сэкономил за счёт дилерской гарантии около 33 500 долларов (почти 2 000 000 рублей).

В России зреет дефицит запасных частей и расходников у официальных дилеров. Пока ещё есть шансы пройти ТО или сделать ремонт с использованием официально одобренных деталей. Пока же дилеры ищут возможности наладить поставки по альтернативным каналам или предлагают заменители.

Вам важен срок гарантии на машину?

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