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Американские тюнеры предложили карбоновый обвес для BMW M3. И огромные «ноздри» с перегородками

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Алексей Олефиренко

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Калифорнийское тюнинг-ателье Vorsteiner, прославившееся доработкой европейских автомобилей (в основном — BMW и Lamborghini), представило аэродинамический пакет для BMW M3 в кузове G80. Одним из компонентов пакета стали новые «ноздри» решётки радиатора, которые, по мнению дизайнеров ателье, выглядят более гармонично в сравнении с оригинальными.

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  • Vorsteiner предлагает заменить оригинальную радиаторную решётку новой, изготовленной из композитных материалов. Отличительная особенность новых «ноздрей» — мощная перегородка, визуально перетекающая в бампер, а также две тонкие поперечины в верхней части, на которой закреплён шильдик с названием модели. Изготовленная из стеклопластика решётка Vorsteiner обойдётся покупателю в 900 долларов (69 330 рублей), из карбона — в 1500 долларов (115 500 рублей). Доставка и установка в стоимость не включены.
  • Помимо «ноздрей» ателье представило для М3 карбоновый сплиттер, который крепится к стандартному бамперу машины. Он придаёт передку G80 агрессивности и стоит 2395 долларов (184 300 рублей).
  • Полный аэродинамический обвес, помимо всего вышеперечисленного, включает карбоновые накладки на пороги, спойлер на крышку багажника и диффузор. Такой пакет обойдётся в 8684 доллара (668 140 рублей), но все компоненты можно купить и по отдельности.
  • Чуть ранее компания Vorsteiner показала колёсные диски VP-X, разработанные специально для новых М3 и М4. Колёса доступны в размерах 20×9, 20×10.5, 21×10 и 21×11 дюймов.
  • Vorsteiner также выпустит для новых М3 и М4 фирменный капот: он будет изготовлен из карбона и получит дополнительные вентиляционные прорези.

А пока тюнеры дорабатывают М3 и М4, компания BMW проводит испытания M5 нового поколения. Недавно были опубликованы первые фотографии будущего суперседана, который станет подряжаемым гибридом.

Удалось Vorsteiner решить проблему с «ноздрями»?

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