Американские тюнеры предложили карбоновый обвес для BMW M3. И огромные «ноздри» с перегородками

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Последний из могикан: первый трек-тест нового BMW M4 Competition
Представлена лимитированная серия Porsche 911 Targa в честь 50-летия Porsche Design
Калифорнийское тюнинг-ателье Vorsteiner, прославившееся доработкой европейских автомобилей (в основном — BMW и Lamborghini), представило аэродинамический пакет для BMW M3 в кузове G80. Одним из компонентов пакета стали новые «ноздри» решётки радиатора, которые, по мнению дизайнеров ателье, выглядят более гармонично в сравнении с оригинальными.
А пока тюнеры дорабатывают М3 и М4, компания BMW проводит испытания M5 нового поколения. Недавно были опубликованы первые фотографии будущего суперседана, который станет подряжаемым гибридом.