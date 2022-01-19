Американские тюнеры предложили карбоновый обвес для BMW M3. И огромные «ноздри» с перегородками

Калифорнийское тюнинг-ателье Vorsteiner, прославившееся доработкой европейских автомобилей (в основном — BMW и Lamborghini), представило аэродинамический пакет для BMW M3 в кузове G80. Одним из компонентов пакета стали новые «ноздри» решётки радиатора, которые, по мнению дизайнеров ателье, выглядят более гармонично в сравнении с оригинальными.