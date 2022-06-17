Американский стартап сделал батарею, заряжающуюся на 98% за десять минут

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Кирилл Малышев
Стартап Enovix из Калифорнии представил инновационный аккумулятор, сделанный по запатентованной им технологии. Если батарея подтвердит заявленные характеристики после всех тестов, она поможет электромобилям сделать качественный рывок, пишет Autoevolution.
В прошлом году немецкие компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy заявили о создании батареи, на зарядку которой до 20 кВт потребуется всего 90 секунд. Однако проблема та же, что и у калифорнийского стартапа: разработка годится для компактных транспортных средств.