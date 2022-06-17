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Американский стартап сделал батарею, заряжающуюся на 98% за десять минут

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Кирилл Малышев

Стартап Enovix из Калифорнии представил инновационный аккумулятор, сделанный по запатентованной им технологии. Если батарея подтвердит заявленные характеристики после всех тестов, она поможет электромобилям сделать качественный рывок, пишет Autoevolution.

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  • Одна из главных проблем электрокаров — долгая зарядка. Даже на быстрых станциях пополнение энергии с 5% до 80% обычно занимает до получаса времени, что заметно дольше заправки бензином. Enovix утверждает, что его аккумулятор заряжается с нуля до 98% менее чем за 10 минут.
  • У батареи есть и другие преимущества. Использование кремниевого анода вместо графитового позволило удерживать в несколько раз больше энергии. После 1000 циклов разрядки аккумулятор Enovix сохранил 93% ёмкости. Кроме того, благодаря особой структуре при зарядке нет перегрева и, соответственно, риска воспламенения.
  • Нюанс заключается в том, что пока разработчики провели тесты на примере совсем небольших батарей (0,27–2,7 А·ч). В электромобилях используются аккумуляторы на 50 А·ч и больше. Проверка свойств аккумуляторов «в натуральную величину» ещё только предстоит.

В прошлом году немецкие компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy заявили о создании батареи, на зарядку которой до 20 кВт потребуется всего 90 секунд. Однако проблема та же, что и у калифорнийского стартапа: разработка годится для компактных транспортных средств.

Что для вас важнее в батарее электромобиля?

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