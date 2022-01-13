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Американский стартап Nuro представил робота-курьера размером с машину. И да, он будет ездить по дорогам

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Александр Шохинов

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Американский стартап Nuro представил третье поколение полностью автономного робота-курьера на электротяге. В отличие от большинства подобных ботов, он будет ездить по дорогам, а не по тротуарам.

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  • Одноимённый робот-курьер Nuro примерно на 20 процентов меньше обычной машины, что облегчает манёвры другим участникам движения. Зато его вместительность увеличилась вдвое по сравнению с предыдущими моделями. Два отсека для хранения могут видоизменяться в зависимости от потребностей пользователя и вмещать груз весом около 226 килограммов. Между ними – сенсорный экран, дающий возможность использования бота в качестве мобильного маркетплейса.
  • У робота есть модули с контролем температуры, которые позволяют держать грузы в холоде или тепле. Это открывает возможность перевозок на длинные дистанции и в любую погоду.
  • Бот может разгоняться до 72 км/ч за счёт аккумуляторов, использующих только энергию ветроэлектростанций штата Техас. Nuro оборудован системой безопасности на случай столкновения с пешеходами и велосипедистами. Один из её компонентов – внешняя подушка безопасности спереди. Также у бота на крыше размещено три лидара для определения расстояния до объектов, а камеры и сенсоры обеспечивают роботу обзор на 360 градусов, дублируют друг друга на случай неисправностей и умеют самостоятельно очищаться.
  • Nuro планирует производство бота на заводе в Южной Неваде, который ещё предстоит построить. Стартап Nuro основан в 2016 году выходцами из Google – инженерами Дэйвом Фергюсоном и Цзяцзюнь Чжу. Они разработали робота-курьера совместно с американским подразделением китайского производителя общественного электротранспорта BYD.

Ранее на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 в Лас-Вегасе компания Hyundai Motor представила робомодуль Plug & Drive (PnD). Он может перемещать вещи и людей.

Что можно доверить роботам-курьерам?

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