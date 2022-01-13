Американский стартап Nuro представил робота-курьера размером с машину. И да, он будет ездить по дорогам

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Возрождённая британская марка Noble представила прототип первого суперкара
Американский стартап Nuro представил третье поколение полностью автономного робота-курьера на электротяге. В отличие от большинства подобных ботов, он будет ездить по дорогам, а не по тротуарам.
Ранее на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 в Лас-Вегасе компания Hyundai Motor представила робомодуль Plug & Drive (PnD). Он может перемещать вещи и людей.