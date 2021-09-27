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Началось производство самого маленького американского автомобиля
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Алексей Олефиренко

Стартап Eli Electric Motors из Лос-Анджелеса начал серийное производство микрокара Zero, претендующего на титул самого маленького американского автомобиля. Как сообщает ресурс New Atlas, первыми городской электрокар получат покупатели из Западной Европы, а в обозримом будущем машину можно будет приобрести и в Соединённых Штатах.

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  • По сравнению с прототипом, показанным в 2018 году, серийный Zero существенно изменился: бортовая сеть стала 72-вольтовой (ранее была 48-вольтовой), была доработана подвеска, появились камера заднего вида, светодиодные фары, усилители тормозов и рулевого управления.
  • Расположенный на задней оси электромотор развивает 5,4 л.с. и может разогнать Zero до 40 километров в час. Запас хода зависит от выбранного варианта аккумулятора: с батареей ёмкостью 5,8 кВт·ч электрокар проедет примерно 80 километров, с 8 кВт·ч — 112 километров.
  • Zero построен на алюминиевом шасси со стойками McPherson на передней оси. Тормоза по кругу — дисковые. Несмотря на компактные габариты (225 х 138 х 158 см) и радиус разворота в 7 метров, электрокар оснащён парктрониками и прозрачными дверьми — запарковать его будет предельно просто.
  • В салоне Zero имеются два посадочных места (которые могут быть обтянуты как натуральной, так и искус­ственной кожей), цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном, простенькая аудио­система, простенький климат-контроль, USB-разъём для подключения и подзарядки гаджетов, 12-вольтовая розетка, а также небольшой багажник на 160 литров. Картинка с камеры заднего вида выводится на приборную панель.
  • Eli Zero относится к так называемому классу NEV (Neighborhood Electric Vehicle — «соседский электрический авто­мобиль»). Такие машины обладают супер­компактными размерами, их можно парковать по несколько штук на одном парковочном месте, а их содер­жание обходится владельцам крайне дёшево. Помимо Eli Zero, в этот сегмент входят Renault Twizy, автомобиль-пузырёк Microlino, а также City Transformer, чей дебют запланирован на 2024 год.
  • Хотя машина поступит в европейские дилерские центры уже через несколько недель, стартап Eli запустил новую крауд­фандинговую кампанию по сбору средств — на сей раз для развития сети дистрибуции. В прошлый раз компания привлекла 1,4 миллиона инвестиций, которые предоставили полторы тысячи человек.

В России тоже в скором времени могут начаться продажи компактного электрокара — речь идёт о Chery Ant, который недавно был замечен на одной из московских парковок.

Какая судьба ждёт Eli Zero?

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