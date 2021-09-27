Началось производство самого маленького американского автомобиля

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Алексей Олефиренко
Стартап Eli Electric Motors из Лос-Анджелеса начал серийное производство микрокара Zero, претендующего на титул самого маленького американского автомобиля. Как сообщает ресурс New Atlas, первыми городской электрокар получат покупатели из Западной Европы, а в обозримом будущем машину можно будет приобрести и в Соединённых Штатах.
В России тоже в скором времени могут начаться продажи компактного электрокара — речь идёт о Chery Ant, который недавно был замечен на одной из московских парковок.