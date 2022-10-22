Траты российских автомобилистов на шины выросли почти на треть

Американский стартап анонсировал летающую машину стоимостью 300 тысяч долларов
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Михаил Кондратьев

Стартап Alef Aeronautics, базирующийся в Калифорнии, США, опубликовал рендеры своей будущей летающей машины. Model A получит четыре электромотора и восемь винтов, которые позволят ей осуществлять вертикальные взлёт и посадку. Цена уже объявлена: 300 тысяч долларов.

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  • По задумке, готовящаяся новинка обладает сетчатым корпусом и двухместной кабиной, которая во время полёта поворачивается вбок на 90 градусов. Таким образом, «кузов» становится подобием крыльев. 
  • Model A будет способна на 177 километров беспосадочного полёта. На земле она сможет проезжать до 322 километров, но со скоростью не выше 32–40 км/ч. Максимальная скорость в воздухе пока не названа. 
  • Фирма уже открыла приём предзаказов — с депозитом от 150 до 1500 долларов (в последнем случае заказ клиента получит приоритетный статус). Первые серийные экземпляры Model A должны быть готовы к концу 2025 года. 
  • Компания намерена разработать также летающую машину покрупнее. Model Z будет обладать салоном на 4–6 человек и дальностью полёта в 354 километра. 

В сентябре японская фирма AERWINS представила на автошоу в Детройте летающий «мотоцикл» XTurismo стоимостью 777 тысяч долларов. При этом ховербайк способен летать на расстояния лишь до 40 километров. 

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