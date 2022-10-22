Американский стартап анонсировал летающую машину стоимостью 300 тысяч долларов

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Полёт одноместного дрона, который может заменить машину, показали на видео
Траты российских автомобилистов на шины выросли почти на треть
Михаил Кондратьев
Стартап Alef Aeronautics, базирующийся в Калифорнии, США, опубликовал рендеры своей будущей летающей машины. Model A получит четыре электромотора и восемь винтов, которые позволят ей осуществлять вертикальные взлёт и посадку. Цена уже объявлена: 300 тысяч долларов.
В сентябре японская фирма AERWINS представила на автошоу в Детройте летающий «мотоцикл» XTurismo стоимостью 777 тысяч долларов. При этом ховербайк способен летать на расстояния лишь до 40 километров.