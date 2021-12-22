Американский стартап Alpha Motor представил концепцию беспилотной «комнаты на колёсах»

Внутри беспилотник напоминает комфортную комнату отдыха. Он оборудован аудиосистемой премиум-класса, в боковых дверях установлены большие дисплеи. Четырёхместный диван c подстаканниками расположен вдоль автомобиля так, что пассажиры сидят по двое, спинами к друг другу и смотрят в окна или на экран.

Место для водителя не предусмотрено, что говорит о самым высоком из возможных уровней автономности модели. За счёт этого Room получился компактным: длиной 3,85, шириной 1,95 и высотой 1,58 метра.

Запас хода 1,29-тонного Room — около 320 километров, предусмотрена функция быстрой подзарядки, а также система охлаждения и прогрева аккумуляторов. У беспилотника полный привод, он передвигается на 14-дюймовых колёсных дисках.

В комплекте с Room предлагается розовый электроскутер с мотором на 500 ватт (0,7 л.с.) и безвоздушными шинами. Его запас хода — 24 километра.

Стартап Alpha Motor Corporation родом из Калифорнии. Он специализируется на электрокарах, выполненных в стиле ретро. Все они базируются на едином модуле. У моделей разные силовые установки — с одним или двумя элетромоторами и батареей на 75 кВт⋅ч. Серийное производство этих машин начнётся в 2023 году. На некоторые модели, к примеру кросс-купе Jax, можно разместить заказ уже сегодня. Цена Jax — от 32 до 39 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Ранее компания представила заряженную версию (Performance Edition) первого электрокара под названием Ace Coupe, дебютиро­вавшего в конце прошлого года. Он мощнее обычного Ace, но имеет меньший запас хода.