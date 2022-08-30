Tesla потребовала удалить видео со сбитыми манекенами детей

Американский Nissan Qashqai скоро снимут с производства
Новости

Александр Шохинов

Компания Nissan объявила о планах завершить производство вседорожника Rogue Sport (в России модель известна как Qashqai) в декабре 2022 года. Как сообщает издание Automotive News, продажи машины в США будут остановлены в марте 2023 года, а покупатели смогут выбрать кроссоверы Rogue (он же X-Trail) и Kicks.

Читайте нас в Дзене!
  • Rogue Sport появился в США в 2017 году. Производитель надеялся поднять при помощи новинки свои продажи на североамериканском рынке. Однако на деле модель оказалась малопопулярной.
  • Производитель разослал своим дилерам письмо за подписью вице-президента Nissan Скотта Ширли, в котором говорится, что выпуск модели для рынка США будет завершён в конце года.
  • Сообщается, что вместо Rogue Sport покупатели отдали предпочтение компактному кроссоверу Kicks. Автомобиль оказался заметно дешевле Rogue Sport, при этом имеет схожий список опций. В результате маркетологи приняли решение оставить только одну из схожих по формату моделей — более доступную и популярную.
  • Продажи переименованного Nissan Qashqai в США завершатся после того, как у дилеров закончатся запасы машин. На других рынках автомобиль по-прежнему будет доступен.
  • В начале августа сообщалось, что компания Nissan откажется от производства седана Maxima из-за крайне низкого спроса на модель. В перспективе «четырёхдверка» может вернуться на рынок, но уже как электрокар.

В России руководство бренда приняло решение продлить режим простоя на сборочной площадке в Ленинградской области до 1 октября 2022 года. При этом не исключено, что предприятие не вернётся к работе и осенью.

Нравится Nissan Qashqai?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение