Американский Nissan Qashqai скоро снимут с производства

Компания Nissan объявила о планах завершить производство вседорожника Rogue Sport (в России модель известна как Qashqai) в декабре 2022 года. Как сообщает издание Automotive News, продажи машины в США будут остановлены в марте 2023 года, а покупатели смогут выбрать кроссоверы Rogue (он же X-Trail) и Kicks.