Американский Nissan Qashqai скоро снимут с производства

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Александр Шохинов
Компания Nissan объявила о планах завершить производство вседорожника Rogue Sport (в России модель известна как Qashqai) в декабре 2022 года. Как сообщает издание Automotive News, продажи машины в США будут остановлены в марте 2023 года, а покупатели смогут выбрать кроссоверы Rogue (он же X-Trail) и Kicks.
В России руководство бренда приняло решение продлить режим простоя на сборочной площадке в Ленинградской области до 1 октября 2022 года. При этом не исключено, что предприятие не вернётся к работе и осенью.