Американский дилер хочет засудить компанию Porsche: подан иск на 300 миллионов долларов

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The Collection уверяют, что Porsche выставила требование создать отдельное помещение для продажи их автомобилей в пригородном районе, где аудитория этой марки может оказаться практически нулевой. Кроме того, дилерство заявило, что производитель в ответ на отказ в создании такого центра резко сократил компании доступ к эксклюзивным и высокомаржинальным автомобилям.