Американский дилер хочет засудить компанию Porsche: подан иск на 300 миллионов долларов

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Дмитрий Елизаров
Мультибрендовый дилерский центр The Collection из Майами обратился в суд с требованием взыскать с компании Porsche 300 миллионов долларов. Как пишет Automotive News, немецкий производитель требует от компании построить для автомобилей Porsche отдельный шоу-рум, на что дилер категорически не согласен.
Около недели назад представители дилерских кругов Porsche стали источником информации о будущей новинке бренда — семиместном электрокаре с необычным дизайном, который займёт в линейке позицию выше нынешнего Cayenne и может стать флагманской моделью.