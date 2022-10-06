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Американский дилер хочет засудить компанию Porsche: подан иск на 300 миллионов долларов
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Дмитрий Елизаров

Мультибрендовый дилерский центр The Collection из Майами обратился в суд с требованием взыскать с компании Porsche 300 миллионов долларов. Как пишет Automotive News, немецкий производитель требует от компании построить для автомобилей Porsche отдельный шоу-рум, на что дилер категорически не согласен.

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  • В The Collection уверяют, что Porsche выставила требование создать отдельное помещение для продажи их автомобилей в пригородном районе, где аудитория этой марки может оказаться практически нулевой. Кроме того, дилерство заявило, что производитель в ответ на отказ в создании такого центра резко сократил компании доступ к эксклюзивным и высокомаржинальным автомобилям.
  • По данным The Collection, сложившаяся ситуация может привести к убыткам в размере примерно 100 миллионов долларов.
  • В североамериканском подразделении Porsche действия The Collection назвали «нежеланием осмысленно использовать передовые методы ведения бизнеса». Один из других дилеров Porsche в США на условиях анонимности заявил изданию, что со стороны производителя было бы несправедливо разрешить The Collection нарушить принятые правила, тогда как прочие 194 дилера согласились с условиями бренда.

Около недели назад представители дилерских кругов Porsche стали источником информации о будущей новинке бренда — семиместном электрокаре с необычным дизайном, который займёт в линейке позицию выше нынешнего Cayenne и может стать флагманской моделью.

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