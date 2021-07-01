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5 лет за 700 машин: скрутка пробега обернулась суровым приговором

Новости

Дмитрий Елизаров

Один из продавцов подержанных автомобилей, работавший в американском штате Пенсиль­вания, приговорён федеральным судом к 5 годам тюремного заключения. Кроме того, как указывает Департамент юстиции, ему придётся выплатить 4 миллиона долларов компенсаций. Дело в том, что дилер скрутил пробеги примерно у семисот машин.

  • В суде посчитали доказанным, что мошенник перепродал несколько сотен автомобилей, выпущенных в период с 2006 по 2011 год, у которых изменил показания одометра — это позволило ему увеличивать стоимость машин. Недобро­совестный дилер скупал подержанные авто­мобили в других штатах на вымышленные имена, а в своём подделывал технические документы.
  • В среднем пробег перепродаваемого автомобиля продавец уменьшал на 69 тысяч миль или 111 тысяч километров.
  • Как отмечает Национальная администрация безопасности дорожного движения, ежегодно в США перепродаётся около 450 тысяч автомобилей со скрученным пробегом, что обходится местным жителям примерно в миллиард долларов. Такой поступок считается в Северной Америке преступле­нием и преследуется по закону.
  • В марте нынешнего года стало известно, что получить компенсацию за изменение реального пробега автомобиля удалось россиянину. Житель Череповца выиграл суд у дилерского центра, который продал ему Renault Duster с заниженными вдвое показаниями. Сумма компенсации составила 200 тысяч рублей.

Вот бы и у нас так, верно?

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