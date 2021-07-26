Американский автосалон плохо пошутил над клиенткой и получил обвинения в расизме

Дилерский центр разместил в Facebоok фото покупательницы на фоне её новой машины и поздравил с покупкой. Но назвал при этом не её именем Тринити Бетьюн, а Bon Quisha. На современном американском сленге это имя означает «белого парня, который в шутку ведёт себя как чёрнокожая женщина».

Такое обращение показалось клиентке оскорбительным. Она написала, что если к ней не обращаются по её имени, то лучше пускай не обращаются вообще. Автосалон быстро удалил пост, однако его скриншот до этого пользователи Cети сделать успели. Извинений ни личных, ни публичных от продавца не последовало.

Теперь скриншот гуляет по соцсетям, а лента дилерского центра в Facebook собирает комментарии разозлённых пользователей. Особенно их возмущает, что остальных своих клиентов салон называет их настоящими именами.

Год назад на волне протестов против расизма Volkswagen был вынужден удалить из своего аккаунта в Инстаграме рекламный ролик, посвящённый новому Golf. Главным героем видео был чернокожий мужчина, которого от нового хэтчбека немецкой марки как марионетку отгоняет большая белая рука. Кроме того, по сюжету главный герой ролика оказывается в ресторане с названием Petit Colon («Маленький колонист»), а в какой-то момент из анимиро­ванных букв выстраивается сленговое слово, которым в Германии оскорбительно именуют чернокожих.