Власти США начали расследование из-за игр в Tesla во время движения

Американский регулятор — Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) — проверит, как влияет на безопасность необычная опция в электрокарах Tesla. По мнению регулятора, функция Passenger Play, позволяющая играть в простые предустановленные видеоигры на экране медиасистемы, может отвлекать водителя. Дело в том, что функция доступна и во время движения.