Власти США начали расследование из-за игр в Tesla во время движения

Американский регулятор — Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) — проверит, как влияет на безопасность необычная опция в электрокарах Tesla. По мнению регулятора, функция Passenger Play, позволяющая играть в простые предустановленные видеоигры на экране медиасистемы, может отвлекать водителя. Дело в том, что функция доступна и во время движения.
- Возможность появилась на электрокарах Tesla с летним обновлением прошивки, хотя внимание привлекла относительно недавно. При запуске игры медиасистема предупреждает, что во время движения пользоваться этой функцией могут только пассажиры (на это намекает и название опции). Но нажать кнопку принятия условия и подтвердить тем самым, что является «пассажиром», способен и водитель.
- В официальном заявлении регулятора говорится, что Управление по расследованию дефектов получило заявление от одного из владельцев Tesla — в нём указывается на опасность отвлечения водителя от дороги во время движения при использовании новой функции. При этом NHTSA не намерена изучать возможность самому водителю играть в игры — объектом расследования станет лишь вероятность его отвлечения в то время, когда играет пассажир.
- По подсчётам NHTSA, функция на данный момент доступна на 580 тысячах электрокаров Tesla, выпущенных в период с 2017 года. Ранее на медиасистемах Tesla тоже можно было играть, однако только когда электрокар припаркован.
- К каким санкциям со стороны регулятора приведёт расследование, пока неизвестно. Возможно, компанию заставят ликвидировать функцию Passenger Play или каким-то образом ограничить её использование.
Ранее компания Mercedes-Benz объявила по настоянию NHTSA «удалённый отзыв» электромобилей EQS и седанов S‑класса. Причиной стала похожая неисправность: медиасистемы этих моделей позволяли включать телевещание или просматривать интернет-страницы во время движения. Обновление программного обеспечения позволило производителю применить «заплатку» и заблокировать эту возможность.