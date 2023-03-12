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Американские тюнеры показали первый серийный спидстер по проекту российского дизайнера

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Александр Орехов

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Американские тюнеры Xenex Motorsports представили первый товарный спорткар MX Speedster на базе Mazda MX-5 первого поколения. Показ состоялся в рамках ежегодного «конкурса элегантности» на американском острове Амилия. Снимки с мероприятия опубликовал в Instagram* автор проекта — дизайнер Касим Тлибеков из Нальчика.

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  • Подробности об этой машине были раскрыты в конце прошлого года. Родстер превратился в спидстер — без ветрового стекла и крыши и с характерными обтекателями за спинками кресел. При этом ателье, похоже, решило сохранить стандартную переднюю и заднюю светотехнику, тогда как у показанного в декабре концепта она была оригинальной.
  • Xenex Motorsports предлагает три уровня доработки MX-5. В базовом исполнении это только боди-кит, к которому можно докупить настроенную для езды по треку подвеску, 17-дюймовые колёсные диски и тормозные механизмы Wilwood. Такая машина будет на 113 кг легче донора.
  • Ступенькой выше стоит MX Speedster S с механическим нагнетателем Fastforward, увеличивающим отдачу стандартного четырёхцилиндрового двигателя до 203 л.с. Во главе диапазона — MX Speedster RS с «восьмёркой» от концерна General Motors, развивающей свыше 355 л.с. Тюнеры пока не опубликовали полный прайс-лист, но сообщили, что самая простая программа доработок обойдётся менее чем в 15 тысяч долларов — при условии, что владелец готов расстаться со всеми деталями, которые снимут в процессе конверсии.

В настоящее время Mazda работает над следующим, уже пятым поколением MX-5. По предварительным данным, модель с большой долей вероятности получит гибридную силовую установку, но при этом сохранит свои ключевые качества, то есть останется лёгким и доступным спорткаром. Сроки премьеры пока не обозначены: ориентировочно это 2025 год.

*Сервис, запрещённый на территории РФ.

Здорово вышло, так ведь?

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