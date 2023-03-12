Американские тюнеры показали первый серийный спидстер по проекту российского дизайнера

Xenex Motorsports предлагает три уровня доработки MX -5. В базовом исполнении это только боди-кит, к которому можно докупить настроенную для езды по треку подвеску, 17-дюймовые колёсные диски и тормозные механизмы Wilwood. Такая машина будет на 113 кг легче донора.

Ступенькой выше стоит MX Speedster S с механическим нагнетателем Fastforward, увеличивающим отдачу стандартного четырёхцилиндрового двигателя до 203 л.с. Во главе диапазона — MX Speedster RS с «восьмёркой» от концерна General Motors , развивающей свыше 355 л.с. Тюнеры пока не опубликовали полный прайс-лист, но сообщили, что самая простая программа доработок обойдётся менее чем в 15 тысяч долларов — при условии, что владелец готов расстаться со всеми деталями, которые снимут в процессе конверсии.

В настоящее время Mazda работает над следующим, уже пятым поколением MX-5. По предварительным данным, модель с большой долей вероятности получит гибридную силовую установку, но при этом сохранит свои ключевые качества, то есть останется лёгким и доступным спорткаром. Сроки премьеры пока не обозначены: ориентировочно это 2025 год.

*Сервис, запрещённый на территории РФ.