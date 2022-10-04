Американские спасатели призвали не использовать пикап Tesla Cybertruck в качестве лодки

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Tesla Cybertruck получит необычную для пикапа функцию
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Кирилл Малышев
На прошлой неделе Илон Маск заявил, что пикап Tesla Cybertruck сможет какое-то время держаться на воде и служить лодкой. В департаменте природных ресурсов штата Вашингтон предостерегли будущих владельцев электрокара от его нестандартного использования, пишет Insideevs.
Илон Маск же высказался со свойственной ему сенсационностью. Он заявил, что Cybertruck при отсутствии серьёзных волн сможет пересекать реки, озёра и даже моря. Кстати, впервые глава Теслы упомянул об этом ещё весной 2020 года.