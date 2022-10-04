Обновлённый Lamborghini Urus с «розеткой» заметили на дороге

Американские спасатели призвали не использовать пикап Tesla Cybertruck в качестве лодки
Новости

Кирилл Малышев

На прошлой неделе Илон Маск заявил, что пикап Tesla Cybertruck сможет какое-то время держаться на воде и служить лодкой. В департаменте природных ресурсов штата Вашингтон предостерегли будущих владельцев электрокара от его нестандартного использования, пишет Insideevs.

Читайте нас в Дзене!
  • Можно было предположить, что предупреждение связано с возможным загрязнением водоёмов: вместе со съехавшим с дороги автомобилем в воду могут попасть самые разные вещества. Однако дело оказалось в неприспособленности электромобиля для использования в качестве плавсредства: он способен пойти ко дну неожиданно для водителя и пассажиров.
  • «Всё, что может ненадолго стать лодкой, не должно использоваться в качестве лодки», — написали представители департамента природных ресурсов, приложив к посту фотографию полузатонувшего автомобиля.

Илон Маск же высказался со свойственной ему сенсационностью. Он заявил, что Cybertruck при отсутствии серьёзных волн сможет пересекать реки, озёра и даже моря. Кстати, впервые глава Теслы упомянул об этом ещё весной 2020 года.

Хотели бы иметь плавающую машину?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании