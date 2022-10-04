Американские спасатели призвали не использовать пикап Tesla Cybertruck в качестве лодки

Можно было предположить, что предупреждение связано с возможным загрязнением водоёмов: вместе со съехавшим с дороги автомобилем в воду могут попасть самые разные вещества. Однако дело оказалось в неприспособленности электромобиля для использования в качестве плавсредства: он способен пойти ко дну неожиданно для водителя и пассажиров.