В США шерифы стали реже патрулировать улицы из-за подорожавшего бензина

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Названа цена «антикризисной» Lada Granta
Дмитрий Елизаров
Шериф одного из округов штата Мичиган заявил о вынужденном сокращении патрулирования подведомственной территории из-за того, что бюджет, выделенный на топливо для патрульных машин, на исходе. Об этом сообщает Fox News. По данным издания The Drive, средняя стоимость галлона (4,55 литра) топлива на американских АЗС впервые в истории превысила 5 долларов.
Растут цены на бензин и в Великобритании. Это обстоятельство спровоцировало появление в местных СМИ различного рода советов по поводу того, как пользоваться автомобилем, экономя топливо.