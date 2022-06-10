В США шерифы стали реже патрулировать улицы из-за подорожавшего бензина

Самый дорогой бензин в США на данный момент зафиксирован в Калифорнии: здесь за галлон просят в среднем 6,4 доллара. Самый доступный — в Джорджии, где он стоит на два доллара дешевле. Исторический рост цен на топливо объясняют подорожанием нефти на фоне сокращения её импорта, а также сезонным ростом спроса: с наступлением лета многие жители США отправляются в путешествия на автомобилях.