Названа цена «антикризисной» Lada Granta

В США шерифы стали реже патрулировать улицы из-за подорожавшего бензина

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Дмитрий Елизаров

Шериф одного из округов штата Мичиган заявил о вынужденном сокращении патрулирования подведомственной территории из-за того, что бюджет, выделенный на топливо для патрульных машин, на исходе. Об этом сообщает Fox News. По данным издания The Drive, средняя стоимость галлона (4,55 литра) топлива на американских АЗС впервые в истории превысила 5 долларов.

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  • В службе шерифа заявили, что речи о прекращении выездов не идёт: сотрудники правоохранительных органов по-прежнему будут реагировать на экстренные происшествия. Безопасность общества руководство ведомства назвало своим главным приоритетом.
  • Однако вызовы, которые не требуют личного присутствия, теперь будут стараться обрабатывать по телефону.
  • Самый дорогой бензин в США на данный момент зафиксирован в Калифорнии: здесь за галлон просят в среднем 6,4 доллара. Самый доступный — в Джорджии, где он стоит на два доллара дешевле. Исторический рост цен на топливо объясняют подорожанием нефти на фоне сокращения её импорта, а также сезонным ростом спроса: с наступлением лета многие жители США отправляются в путешествия на автомобилях.

Растут цены на бензин и в Великобритании. Это обстоятельство спровоцировало появление в местных СМИ различного рода советов по поводу того, как пользоваться автомобилем, экономя топливо.

А у нас бензин дорожает, как по-вашему?

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