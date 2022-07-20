Хакеры заявили о готовности взломать систему подписки на опции BMW

Сразу несколько американских объединений программистов объявили о готовности преодолеть блокировку тех опций, за которые BMW планирует взимать абонентскую плату. Как пишет Vice, это в первую очередь компании и комьюнити, которые уже специализируются на взломе автомобильного софта, в том числе и баварского. Однако даже такое радикальное решение может оказаться лишь временным.