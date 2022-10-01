Американские эксперты по безопасности раскритиковали системы экстренного торможения

Дмитрий Елизаров
Эксперты ААА (Американской автомобильной ассоциации) заявили о неэффективности систем экстренного торможения. После серии краш-тестов они пришли к выводу, что в сценариях, не предусмотренных производителями, эти электронные ассистенты или помогают крайне слабо, или не помогают вообще. Как пишет Carscoops, в испытаниях участвовали автомобили четырёх крупных производителей — Ford, Honda, Chevrolet и Toyota.
- Основное нарекание у экспертов вызвали ситуации, связанные с проездом перекрёстков. Систему тестировали на способность распознать риск столкновения в двух сценариях: когда второй автомобиль движется поперечным курсом и при повороте на перекрёстке налево.
- Утверждается, что в этих случаях аварии происходили со 100-процентной вероятностью. Система экстренного торможения не предупреждала водителя, не могла сбросить скорость автомобиля и в конечном итоге не делала ничего, чтобы помочь избежать аварии.
- При этом по данным ААА именно на эти две дорожные ситуации приходится 39% всех летальных исходов в ДТП, причины которых не связаны с выездом за пределы проезжей части или потерей управления.
- Эксперты заявили, что разработанные несколько лет назад системы требуется усовершенствовать для более реалистичных сценариев и оптимизировать для выполнения их функций на более высоких скоростях. Сейчас по мнению ААА помощник экстренного торможения хорошо справляется с ограниченным кругом задач, для которого был разработан, но очерчен этот круг был несколько лет назад.
Весной нынешнего года аналитики другого ведомства, страхового института IIHS выступили с критикой систем оповещения о непристёгнутых ремнях. Из 26 протестированных в этом направлении автомобилей высшую оценку получили только две модели, и обе — марки Subaru.