Американские эксперты по безопасности раскритиковали системы экстренного торможения

Эксперты заявили, что разработанные несколько лет назад системы требуется усовершенствовать для более реалистичных сценариев и оптимизировать для выполнения их функций на более высоких скоростях. Сейчас по мнению ААА помощник экстренного торможения хорошо справляется с ограниченным кругом задач, для которого был разработан, но очерчен этот круг был несколько лет назад.