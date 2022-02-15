Кукурузный этанол назвали более вредным для природы, чем обычный бензин

Согласно совместному исследованию
министерства энергетики США и американской федерации дикой природы, этанол на основе кукурузы несёт окружающей
среде больший вред, чем обычный бензин, сообщает Reuters.
- Учёные выяснили, что по
сравнению с обычным бензином использование этанола из кукурузы
на 24 процента более углеродоёмкое. А значит, и выбросы в атмосферу масштабнее. Они происходят на нескольких этапах: от подготовки почвы к
выращиванию культуры до её переработки в топливо и сгорания.
- Результаты исследования
противоречат предыдущей работе по этой теме, написанной министерством сельского
хозяйства США в 2019 году. В ней специалисты пришли к выводу, что кукурузный
этанол — на 39 процентов менее углеродоёмкое топливо, чем бензин.
- Согласно законам США, с 2005 года
нефтепереработчики обязаны добавлять в бензин
в общей сложности более 55 миллиардов литров кукурузного этанола
ежегодно. Это условие должно было снизить количество вредных выбросов,
поддержать фермеров и сделать энергетический рынок США менее зависимым от
импорта.
- В результате такой политики
объёмы возделывания кукурузы с 2006 по 2016 год выросли на 8,7 процента, а
кукурузные поля заняли почти 28 тысяч квадратных километров дополнительных
площадей. Освоение пахотных земель привело к выбросам углерода из земли. Азотные
удобрения тоже увеличивают количество вредных веществ.
- По всей видимости, американскую
национальную политику в области биотоплива ждут реформы. Уже в мае агентство по
охране окружающей среды США, которое за неё отвечает, должно представить планы
требований к смешению биотоплива на 2023 год.
Минувшей осенью
гибридный Bentley Flying Spur преодолел 733 километра и пересёк Исландию
на биотопливе из соломы и электроэнергии из геотермальных источников. Выбросы
углекислого газа в атмосферу во время поездки оказались на 45% меньше по
сравнению с показателями обычного автомобиля на аналогичной дистанции.