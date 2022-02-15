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Кукурузный этанол назвали более вредным для природы, чем обычный бензин

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Александр Шохинов

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Согласно совместному исследованию министерства энергетики США и американской федерации дикой природы, этанол на основе кукурузы несёт окружающей среде больший вред, чем обычный бензин, сообщает Reuters.

  • Учёные выяснили, что по сравнению с обычным бензином использование этанола из кукурузы на 24 процента более углеродоёмкое. А значит, и выбросы в атмосферу масштабнее. Они происходят на нескольких этапах: от подготовки почвы к выращиванию культуры до её переработки в топливо и сгорания.
  • Результаты исследования противоречат предыдущей работе по этой теме, написанной министерством сельского хозяйства США в 2019 году. В ней специалисты пришли к выводу, что кукурузный этанол  на 39 процентов менее углеродоёмкое топливо, чем бензин. 
  • Согласно законам США, с 2005 года нефтепереработчики обязаны добавлять в бензин  в общей сложности более 55 миллиардов литров кукурузного этанола ежегодно. Это условие должно было снизить количество вредных выбросов, поддержать фермеров и сделать энергетический рынок США менее зависимым от импорта.
  • В результате такой политики объёмы возделывания кукурузы с 2006 по 2016 год выросли на 8,7 процента, а кукурузные поля заняли почти 28 тысяч квадратных километров дополнительных площадей. Освоение пахотных земель привело к выбросам углерода из земли. Азотные удобрения тоже увеличивают количество вредных веществ.
  • По всей видимости, американскую национальную политику в области биотоплива ждут реформы. Уже в мае агентство по охране окружающей среды США, которое за неё отвечает, должно представить планы требований к смешению биотоплива на 2023 год.

Минувшей осенью гибридный Bentley Flying Spur преодолел 733 километра и пересёк Исландию на биотопливе из соломы и электроэнергии из геотермальных источников. Выбросы углекислого газа в атмосферу во время поездки оказались на 45% меньше по сравнению с показателями обычного автомобиля на аналогичной дистанции.

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