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Американская полиция вместо штрафов начала вручать водителям подарочные карты

Новости

Дмитрий Елизаров

Необычную акцию запустили полицейское управление Денвера и одна из местных компаний по продаже запчастей. Водителям, у которых не горят фары, полицейские будут вручать не штрафные квитанции, а подарочные карты, пожертвованные компанией. Как сообщает канал KDVR, основная цель акции — не реклама, а забота о безопасности.

  • Номинал каждой карты — 25 долларов, всего компания-спонсор выделила на эти цели 100 подарочных карт. При этом у дорожного патруля будет право решать, кому именно из водителей выписать штраф, а кому вручить карту.
  • Предполагается, что такой подход стимулирует денверских автомобилистов более тщательно следить за техническим состоянием автомобилей. Выписанный за негорящий ближний свет штраф посчитали недостаточной стимуляцией и решили опробовать на практике метод не кнута, а пряника. При этом итоги социальной акции планируется отслеживать: её инициаторы собираются по завершении подсчитать, сколько именно водителей действительно обратились за ремонтом.
  • Наконец, такой подход призван послужить укреплению имиджа полицейских органов в глазах обществен­ности как помощников, а не ведомства, специали­зирующегося на наказаниях.

В России между тем автомобилистов собираются мотивировать к прохождению государ­ственного техосмотра сразу двумя новыми штрафами. Совет Федерации направил в правитель­ство предложение перенести срок начала действия штрафа в 2000 рублей за отсутствие диагно­стической карты с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021‑го, а ещё обязать водителей иметь карту на борту автомобиля. За её отсутствие также предлагается штрафовать, но уже на 500 рублей.

Как считаете, сработал бы такой подход в России?

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