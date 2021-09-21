Американка придумала сумку, защищающую автомобили от наводнений

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Дмитрий Елизаров
Инженер Рахель Абрахам, живущая в Техасе, придумала бюджетный способ защитить автомобиль от последствий затопления. Как уточняет Motor1, над своим методом Рахель начала работать после того, как в 2008 году её собственная машина пострадала при наводнении, а в 2017‑м — от урагана. Разработка представляет собой водонепроницаемый чехол особой конструкции, помещающийся в обычную сумку.
В начале августа в интернете появилось видео, на котором запечатлены тысячи автомобилей, стоящих с открытыми дверями. Утверждалось, что машины просушиваются на гигантских стоянках после серьёзного наводнения в китайском Чжэньчжоу.