Американка придумала сумку, защищающую автомобили от наводнений

Инженер Рахель Абрахам, живущая в Техасе, придумала бюджетный способ защитить автомобиль от последствий затопления. Как уточняет Motor1, над своим методом Рахель начала работать после того, как в 2008 году её собственная машина пострадала при наводнении, а в 2017‑м — от урагана. Разработка представляет собой водо­непроницаемый чехол особой конструкции, помещающийся в обычную сумку.