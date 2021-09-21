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Американка придумала сумку, защищающую автомобили от наводнений
Новости

Дмитрий Елизаров

Инженер Рахель Абрахам, живущая в Техасе, придумала бюджетный способ защитить автомобиль от последствий затопления. Как уточняет Motor1, над своим методом Рахель начала работать после того, как в 2008 году её собственная машина пострадала при наводнении, а в 2017‑м — от урагана. Разработка представляет собой водо­непроницаемый чехол особой конструкции, помещающийся в обычную сумку.

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  • Технология ClimaGuard основана на применении водо­непроницаемых материалов, используемых в военной промыш­ленности. Из них по особой выкройке изготавли­вается своего рода чехол, закрывающий автомобиль полностью. Чтобы упаковать в него машину, необходимо заехать на ней на нижнюю часть «мешка». Застёгивается чехол при помощи молнии, причём поместить в него автомобиль по силам одному человеку.
  • Сама молния из-за конструктивных особен­ностей не в состоянии обеспечить полную герметич­ность, однако конструкция чехла ClimaGuard гарантирует недосяга­емость застёжки для воды. По достижении определённого уровня затопления (по расчётам разработ­чиков, глубина должна составлять около метра) автомобиль просто всплывает вместе с чехлом, а линия, по которой проходит молния, оказывается выше «ватер­линии». Удерживать плывущий автомобиль на месте предлагается при помощи входящих в комплект ремней — ими чехол можно «заякорить», к примеру, за ближайшие столбы.
  • Кроме автомобилей, при помощи этой технологии можно уберечь от стихийных бедствий и другие крупно­габаритные вещи — мебель и прочие предметы домашнего обихода. Стоит базовый комплект ClimaGuard 400 долларов (около 30 тысяч рублей).

В начале августа в интернете появилось видео, на котором запечатлены тысячи авто­мобилей, стоящих с открытыми дверями. Утверждалось, что машины просуши­ваются на гигантских стоянках после серьёзного наводнения в китайском Чжэньчжоу.

А вам пригодился бы такой чехол?

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