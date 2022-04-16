Американец заработал 125 000 долларов, сообщая о нарушителях одного закона

Как уточняет издание, некий Дональд Блэр превратил охоту за коммерческим транспортом в своего рода бизнес. Он отслеживает простаивающие фургоны в районе Бруклина и уже получил от властей 55 тысяч долларов, а ещё 70 тысяч ему перечислят в ближайшее время. По данным NBC, в Нью-Йорке действует целая добровольная группа, которая занимается фиксацией таких нарушений. В неё входят около 60 человек, которые называют себя Idle Warriors.