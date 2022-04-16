Американец заработал 125 000 долларов, сообщая о нарушителях одного закона

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Дмитрий Елизаров
Житель Нью-Йорка заработал 125 тысяч долларов, просто сообщая властям о нарушителях местного закона о защите окружающей среды, пишет NBC. Он запрещает коммерческому транспорту простаивать дольше определённого времени с включённым двигателем. Согласно принятой здесь схеме, сообщивший о нарушении получает четверть суммы штрафа.
Штрафы за нарушение экологических норм могут появиться и в России. Долгосрочная стратегия развития транспортной системы в нашей стране предусматривает введение экозон, куда будет запрещён въезд автомобилям с двигателями ниже определённого экологического класса. За нарушением этих границ будут следить дорожные камеры.