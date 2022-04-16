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Американец заработал 125 000 долларов, сообщая о нарушителях одного закона

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Дмитрий Елизаров

Житель Нью-Йорка заработал 125 тысяч долларов, просто сообщая властям о нарушителях местного закона о защите окружающей среды, пишет NBC. Он запрещает коммерческому транспорту простаивать дольше определённого времени с включённым двигателем. Согласно принятой здесь схеме, сообщивший о нарушении получает четверть суммы штрафа.

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  • Коммерческому транспорту нельзя стоять с работающим вхолостую мотором более трёх минут, а если он остановился вблизи школы или другого детского учреждения, срок сокращается до одной минуты. Минимальный штраф, который налагается в этом случае на владельца автомобиля, составляет 250 долларов.
  • Чтобы заявить о нарушении, нужно записать видео с простаивающей машиной и направить его в контролирующее ведомство вместе с письменным заявлением.
  • Как уточняет издание, некий Дональд Блэр превратил охоту за коммерческим транспортом в своего рода бизнес. Он отслеживает простаивающие фургоны в районе Бруклина и уже получил от властей 55 тысяч долларов, а ещё 70 тысяч ему перечислят в ближайшее время. По данным NBC, в Нью-Йорке действует целая добровольная группа, которая занимается фиксацией таких нарушений. В неё входят около 60 человек, которые называют себя Idle Warriors.
  • Компании, занимающиеся грузоперевозками, уже задолжали властям Нью-Йорка за нарушение этого закона около 8 миллионов долларов. Лидерами по числу неоплаченных штрафов называют Amazon, UPS и FedEx.

Штрафы за нарушение экологических норм могут появиться и в России. Долгосрочная стратегия развития транспортной системы в нашей стране предусматривает введение экозон, куда будет запрещён въезд автомобилям с двигателями ниже определённого экологического класса. За нарушением этих границ будут следить дорожные камеры.

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