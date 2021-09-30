Белка захватила внедорожник Chevrolet и устроила в нём склад орехов

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Дмитрий Елизаров
Жителю Северной Дакоты Биллу Фишеру пришлось разобрать переднюю часть своего Chevrolet Avalanche, чтобы извлечь оттуда все спрятанные белкой грецкие орехи. Как сообщает Grand Forks Herald, Фишер насчитал как минимум семь вёдер общим весом около 70 килограммов, но признаёт, что это ещё не всё.
Аналогичный случай был зафиксирован в 2019 году в Женеве. Здесь складом для беличьих припасов стал стоявший без движения раритетный Porsche 911 Targa выпуска 1974 года.