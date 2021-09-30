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Белка захватила внедорожник Chevrolet и устроила в нём склад орехов
Новости

Дмитрий Елизаров

Жителю Северной Дакоты Биллу Фишеру пришлось разобрать переднюю часть своего Chevrolet Avalanche, чтобы извлечь оттуда все спрятанные белкой грецкие орехи. Как сообщает Grand Forks Herald, Фишер насчитал как минимум семь вёдер общим весом около 70 килограммов, но признаёт, что это ещё не всё.

  • Стоящий во дворе пикап Фишера обитающая неподалёку белка облюбовала в качестве места складирования запасов на зиму. Как именно она попадает в моторный отсек Avalanche, выяснить так и не удалось, но за 4 дня, которые пикап провёл без движения, грызун смог разместить там около 200 литров орехов.
  • Фишер заявил изданию, что это проделки одной-единственной белки. По его словам, он видел грызуна, который охранял свои запасы от сородичей-конкурентов.
  • Чтобы извлечь орехи, Биллу пришлось снять бампер, решётку радиатора и передние крылья, но достать из автомобиля всю беличью еду полностью так и не удалось. Владелец пикапа периодически слышит, как орехи перекатываются где-то внутри кузова во время движения, а один из них он обнаружил даже в салоне.

Аналогичный случай был зафиксирован в 2019 году в Женеве. Здесь складом для беличьих припасов стал стоявший без движения раритетный Porsche 911 Targa выпуска 1974 года.

Встречались с белками?

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