Белка захватила внедорожник Chevrolet и устроила в нём склад орехов

Жителю Северной Дакоты Биллу Фишеру пришлось разобрать переднюю часть своего Chevrolet Avalanche, чтобы извлечь оттуда все спрятанные белкой грецкие орехи. Как сообщает Grand Forks Herald, Фишер насчитал как минимум семь вёдер общим весом около 70 килограммов, но признаёт, что это ещё не всё.