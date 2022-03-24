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Американец собрал 25 тысяч долларов благодаря ролику тиктокера, разбившего его машину

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Кирилл Малышев

Житель Лос-Анджелеса Джордан Хук на прошлой неделе лишился своего Subaru Forester. Кроссовер стал жертвой ДТП, устроенного неизвестным. Запись инцидента вызвала обсуждения в Сети, поэтому пострадавший решил воспользоваться её популярностью, пишет The Drive.

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  • Всё началось с того, что неизвестный тиктокер взял в аренду Tesla Model S и решил собрать с её помощью лайки и клики. Он разогнался на одной из особо холмистых улиц Лос-Анджелеса и отправил машину в полёт. На месте трюка заранее собрались его знакомые, записывающие всё на смартфоны.
  • Приземление было неудачным. Водитель потерял управление, и Tesla оказалась сильно повреждённой. Попутно электрокар задел припаркованный вдоль тротуара Subaru Forester. Виновник с места аварии скрылся. Полиция до сих пор не установила его личность и предлагает вознаграждение в 1000 долларов за информацию о нём.
  • Subaru принадлежал Джордану Хуку и был его единственным средством передвижения. Незадолго до аварии он потратил 5000 долларов на замену двигателя. Владелец решил использовать тот факт, что записи полёта Теслы стали популярными в интернете. Через краудфандинговую платформу он сумел собрать 22 000 долларов на новую машину. Изначально его целью были 20 000, так что план оказался даже перевыполнен.
  • Новый Forester стоит в США от 25,4 тысячи долларов (без учёта налогов). Так что вместо подержанного Хук может купить себе абсолютно новый автомобиль.

Недавний торнадо в Техасе встретился на одной из трасс с едущим пикапом. Ураган перевернул машину, затем поставил её обратно на колёса и ушёл дальше. А водитель невозмутимо продолжил движение, хотя его автомобиль и оказался повреждён.

Вы становились жертвой скрывшихся виновников ДТП?

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