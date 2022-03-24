Американец собрал 25 тысяч долларов благодаря ролику тиктокера, разбившего его машину

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Кирилл Малышев
Житель Лос-Анджелеса Джордан Хук на прошлой неделе лишился своего Subaru Forester. Кроссовер стал жертвой ДТП, устроенного неизвестным. Запись инцидента вызвала обсуждения в Сети, поэтому пострадавший решил воспользоваться её популярностью, пишет The Drive.
Недавний торнадо в Техасе встретился на одной из трасс с едущим пикапом. Ураган перевернул машину, затем поставил её обратно на колёса и ушёл дальше. А водитель невозмутимо продолжил движение, хотя его автомобиль и оказался повреждён.