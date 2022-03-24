Американец собрал 25 тысяч долларов благодаря ролику тиктокера, разбившего его машину

Всё началось с того, что неизвестный тиктокер взял в аренду Tesla Model S и решил собрать с её помощью лайки и клики. Он разогнался на одной из особо холмистых улиц Лос-Анджелеса и отправил машину в полёт. На месте трюка заранее собрались его знакомые, записывающие всё на смартфоны.