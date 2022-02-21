Американец разогнал реактивный карт до 145 км/ч: посмотрите на его реакцию

В видео практически не слышно реплик самого Роберта, хотя, судя по его реакции на поездку, они могли оказаться достаточно эмоциональными. Дело в том, что ещё одна характерная черта таких реактивных двигателей — это очень сильный шум, который может повредить барабанные перепонки. Мэддокс вынужден постоянно использовать как минимум беруши, как максимум — ещё и в сочетании с наушниками.