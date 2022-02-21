Американец разогнал реактивный карт до 145 км/ч: посмотрите на его реакцию

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Tesla с тремя реактивными двигателями: вот как она разгоняется до 96 км/ч
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Инженер и большой поклонник реактивных двигателей Роберт Мэддокс опубликовал на своём YouTube-канале видеоотчёт о поездке на карте с тремя реактивными соплами. Построенный самим Робертом карт оснащён так называемыми пульсирующими двигателями упрощённой конструкции, однако механику удалось набрать более 140 км/ч. При этом, по его словам, потенциал конструкции полностью ещё не исчерпан.
В сентябре прошлого года в Сети появилась видеофиксация пробного заезда на реактивном велосипеде. Двухколёсник оснастили компактным двигателем из тех, что предлагаются для моделей самолётов, и смогли разогнать до 133 км/ч.