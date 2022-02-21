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Американец разогнал реактивный карт до 145 км/ч: посмотрите на его реакцию

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Дмитрий Елизаров

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Инженер и большой поклонник реактивных двигателей Роберт Мэддокс опубликовал на своём YouTube-канале видеоотчёт о поездке на карте с тремя реактивными соплами. Построенный самим Робертом карт оснащён так называемыми пульсирующими двигателями упрощённой конструкции, однако механику удалось набрать более 140 км/ч. При этом, по его словам, потенциал конструкции полностью ещё не исчерпан.

  • Конструкция пульсирующих двигателей позволяет им использовать разные виды топлива: применённые Мэддоксом на карте, который он назвал Зверем, работают на пропане и дизельном горючем. Характеристики двигателей при этом не приводятся.
  • В видео практически не слышно реплик самого Роберта, хотя, судя по его реакции на поездку, они могли оказаться достаточно эмоциональными. Дело в том, что ещё одна характерная черта таких реактивных двигателей — это очень сильный шум, который может повредить барабанные перепонки. Мэддокс вынужден постоянно использовать как минимум беруши, как максимум — ещё и в сочетании с наушниками.
  • По словам Роберта, которые приводит издание The Drive, он был очарован реактивной тягой с самого детства (родился Роберт в 1960‑х), причём впоследствии это увлечение вылилось в изучение принципов работы и конструирование двигателей. На счету Роберта более 2 тысяч прыжков с парашютом, и часть из них он сделал, будучи вооружённым миниатюрным реактивным двигателем собственной разработки. Роберт строил реактивные мотоциклы, автомобили и даже скейтборды, а в прошлом году снабдил пульсирующим приводом длиной почти 4 метра Jaguar S‑Type 1965 года.

В сентябре прошлого года в Сети появилась видеофиксация пробного заезда на реактивном велосипеде. Двухколёсник оснастили компактным двигателем из тех, что предлагаются для моделей самолётов, и смогли разогнать до 133 км﻿/﻿ч.

Впечатляет, верно?

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