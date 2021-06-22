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Владелец спорткара Acura Integra Type R разбил его сразу после продажи

Новости

Дмитрий Елизаров

Купе Acura Integra Type R выпуска 1998 года его владелец продал на онлайн-аукционе Bring a Trailer за 51 тысячу долларов (3,7 миллиона рублей). Однако буквально через несколько часов после завершения торгов в комментариях продавец заявил, что покупатель машину не получит, так как она оказалась разбита.

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  • Позже эти данные подтвердили представители торговой площадки, которые связались с продавцом и удостоверили тот факт, что купе попало в аварию уже после завершения торгов. Все выплаченные потенциальным новым владельцем Integra Type R средства ему возвращены.
  • В тот же день в инстаграм-аккаунте Vistec R Imports появилось фото разбитого купе — утверждается, что это та самая Integra Type R, которую накануне продали на онлайн-аукционе. Предполагается, что её владелец решил прокатиться на спорткаре в последний раз перед передачей покупателю и не справился с управлением.
  • К моменту продажи спорткар проехал почти 137 тысяч километров, однако находился в хорошем состоянии. Integra Type R оснащена «красноголовым» двигателем B18C5, развивающим при объёме в 1,8 литра 195 л.с. и 176 Нм крутящего момента в паре с пятиступенчатой механической коробкой и дифференциалом. Интерьер спорткара отделан алькантарой и тканью и укомплектован кондиционером, магнитолой с CD-проигрывателем и электростеклоподъёмниками.

В марте нынешнего года в Германии было зарегистрировано схожее происшествие: местный житель разбил суперкар Ferrari F8 Tributo через шесть часов после того, как забрал машину у дилера. Ждать поставки купе ему пришлось около года.

Что будем делать с незадачливым продавцом?

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