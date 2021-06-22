Владелец спорткара Acura Integra Type R разбил его сразу после продажи

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Lamborghini предлагают всего за 62 тысячи рублей, но он «немного» битый
Ведущие экономисты Австралии предложили способ ускоренного перехода на электромобили
Дмитрий Елизаров
Купе Acura Integra Type R выпуска 1998 года его владелец продал на онлайн-аукционе Bring a Trailer за 51 тысячу долларов (3,7 миллиона рублей). Однако буквально через несколько часов после завершения торгов в комментариях продавец заявил, что покупатель машину не получит, так как она оказалась разбита.
В марте нынешнего года в Германии было зарегистрировано схожее происшествие: местный житель разбил суперкар Ferrari F8 Tributo через шесть часов после того, как забрал машину у дилера. Ждать поставки купе ему пришлось около года.