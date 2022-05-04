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Американец разбил редчайший Ford GT спустя месяц после его покупки

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Кирилл Малышев

Во Флориде врезался в дерево и оказался сильно повреждён очень редкий суперкар Ford GT. Официальный отчёт полиции и рассказ владельца сильно расходятся в описании обстоятельств аварии, сообщает Road and Track. По некоторым данным, суперкар был куплен на аукционе всего месяц назад за 704 000 долларов.

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  • Полицейские утверждают, что водитель не имел опыта езды с механической коробкой передач. Поэтому при переключении вниз он потерял контроль над машиной. Вдобавок он покинул место аварии, потому что, по словам свидетелей, у него не было с собой мобильного телефона, и с полицией он общался из дома по стационарной линии.
  • Сам владелец машины Роберт Гуарини рассказал изданию, что винит во всём изношенные шины и плохо убранную проезжую часть. Ford GT, по его словам, ушёл в занос на небольшой скорости около 56 км/ч и при переходе на ступень вверх.
  • Полиция заявляет, что автомобиль не был зарегистрирован, а у водителя приостановлены права. Владелец, напротив, утверждает, что с документами всё в порядке. Просто регистрационные у него были не с собой, а права считаются недействительными по ошибке.
  • Размещённые на Facebook очевидцем фотографии показывают, что у суперкара сильно повреждена передняя часть кузова. В салоне сработали подушки безопасности. После удара машину развернуло, и она перекрыла тротуар.

Год назад в Детройте двое воров пытались угнать спорткар Acura TSX. Они заставили водителя и пассажира выйти из салона, но сами уехать с места преступления не сумели. Всё дело в том, что оба не умели ездить на «механике», которой была оснащена машина.

Умеете ездить с механической коробкой?

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