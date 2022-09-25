Американец проехал одну милю задним ходом за 75 секунд. Это рекорд

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Михаил Кондратьев
Житель США Скот Бёрнер установил рекорд по скорости прохождения одной мили (1,61 километра) на автомобиле задним ходом. Он сделал это за 1 минуту 15,18 секунды. Достижение зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.
В августе журналисты издания What Car? установили необычный рекорд на электрокаре Porsche Taycan — им удалось побывать на нём в 14 странах за сутки. Всего электромобиль проехал 1930 километров.