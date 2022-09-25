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Американец проехал одну милю задним ходом за 75 секунд. Это рекорд
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Михаил Кондратьев

Житель США Скот Бёрнер установил рекорд по скорости прохождения одной мили (1,61 километра) на автомобиле задним ходом. Он сделал это за 1 минуту 15,18 секунды. Достижение зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

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  • Бёрнер, можно сказать, готовился к рекорду — он испытал по меньшей мере дюжину машин на максимальную скорость движения задним ходом. Ролики об этом энтузиаст выкладывал в YouTube.
  • Рекордный заезд американец осуществил 15 июня на полностью стоковом Chevrolet Corvette поколения C7. Лучшее время было зафиксировано по результатам трёх попыток. Средняя скорость составила около 45 миль в час (72 км/ч), но в процессе спорткар разгонялся и до 53 миль или 85 км/ч. 
  • Бёрнер превзошёл предыдущее достижение на более чем 20 секунд. Примечательно, что рекорд он установил на треке при музее Chevrolet Corvette в Кентукки. 

В августе журналисты издания What Car? установили необычный рекорд на электрокаре Porsche Taycan — им удалось побывать на нём в 14 странах за сутки. Всего электромобиль проехал 1930 километров.

Впечатлены рекордом?

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