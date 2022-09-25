Американец проехал одну милю задним ходом за 75 секунд. Это рекорд

Рекордный заезд американец осуществил 15 июня на полностью стоковом Chevrolet Corvette поколения C7. Лучшее время было зафиксировано по результатам трёх попыток. Средняя скорость составила около 45 миль в час (72 км/ч), но в процессе спорткар разгонялся и до 53 миль или 85 км/ч.