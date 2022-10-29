Американец построил машину для Хэллоуина: гроб, скелет и раскалённая труба

Настоящий ли гроб взят для постройки, неизвестно, но выглядит он весьма натуралистично. Перед водителем установлен череп, позади — скелет. Для тестового заезда создатель машины нарядился пиратом и размахивал на ходу саблей.

Дополнительный антураж создаёт огромная выхлопная труба, выведенная вертикально вверх. После начала движения она быстро раскаляется и добавляет машине инфернальности.

В движение аппарат приводит некий «импульсно-реактивный двигатель». Его Роберт Мэддокс придумал и соорудил сам. Мощность неизвестна, а питается мотор дизельным топливом и пропаном.

Год назад компания Dacia выпустила видеоролик к Хэллоуину, главным героем которого стал кросс-хэтч Sandero Stepway. Его превратили в монстров, назвав из Sandevil и Wolfero. Первый похож на дьявола, второй имитирует оборотня.