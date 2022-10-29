Американец построил машину для Хэллоуина: гроб, скелет и раскалённая труба

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Кирилл Малышев
Роберт Мэддокс из Калифорнии построил устрашающий «автомобиль» Jet Coffin («Реактивный гроб») в духе Хэллоуина. Он представляет собой гроб на широченных осях с раскаляющейся докрасна трубой и другим жутковатым декором.
Год назад компания Dacia выпустила видеоролик к Хэллоуину, главным героем которого стал кросс-хэтч Sandero Stepway. Его превратили в монстров, назвав из Sandevil и Wolfero. Первый похож на дьявола, второй имитирует оборотня.