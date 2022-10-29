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Американец построил машину для Хэллоуина: гроб, скелет и раскалённая труба
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Кирилл Малышев

Роберт Мэддокс из Калифорнии построил устрашающий «автомобиль» Jet Coffin («Реактивный гроб») в духе Хэллоуина. Он представляет собой гроб на широченных осях с раскаляющейся докрасна трубой и другим жутковатым декором.

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  • Настоящий ли гроб взят для постройки, неизвестно, но выглядит он весьма натуралистично. Перед водителем установлен череп, позади скелет. Для тестового заезда создатель машины нарядился пиратом и размахивал на ходу саблей.
  • Дополнительный антураж создаёт огромная выхлопная труба, выведенная вертикально вверх. После начала движения она быстро раскаляется и добавляет машине инфернальности.
  • В движение аппарат приводит некий «импульсно-реактивный двигатель». Его Роберт Мэддокс придумал и соорудил сам. Мощность неизвестна, а питается мотор дизельным топливом и пропаном.

Год назад компания Dacia выпустила видеоролик к Хэллоуину, главным героем которого стал кросс-хэтч Sandero Stepway. Его превратили в монстров, назвав из Sandevil и Wolfero. Первый похож на дьявола, второй имитирует оборотня.

Отмечаете Хэллоуин?

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