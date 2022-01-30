Американец подал в суд на Mercedes-Benz из-за доводчика двери, который лишил его части пальца

Житель Аризоны, США, подал в суд на компанию Mercedes-Benz. В иске говорится о том, что из-за опционального доводчика двери кроссовера GLE 450 он лишился части пальца. Мужчина назвал устройство «современной гильотиной» и возмутился тому, что немецкая марка предлагает такое оборудование, сообщает carcomplaints.com.