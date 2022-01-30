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Очередь на Гелендваген растянулась на три года. В Mercedes-Benz перестали принимать заказы

Американец подал в суд на Mercedes-Benz из-за доводчика двери, который лишил его части пальца

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Михаил Кондратьев

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Житель Аризоны, США, подал в суд на компанию Mercedes-Benz. В иске говорится о том, что из-за опционального доводчика двери кроссовера GLE 450 он лишился части пальца. Мужчина назвал устройство «современной гильотиной» и возмутился тому, что немецкая марка предлагает такое оборудование, сообщает carcomplaints.com.

  • Травму американец получил в прошлом году. Выйдя из машины, он стоял к ней спиной, держа правую руку на центральной стойке. В какой-то момент дверь оказалась прикрыта достаточно плотно, чтобы сработал автодоводчик, из-за чего мужчине прищемило большой палец. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего, но были вынуждены ампутировать часть фаланги.
  • Истец полагает, что автопроизводитель должен был предусмотреть в системе некие защитные датчики, которые не позволяли бы дверям с механизмом плавного закрывания причинять травмы.
  • Житель Аризоны подсчитал, что из-за случившегося потеряет примерно 500 тысяч долларов зарплаты. Кроме того, как говорится в иске, «некогда гордый и независимый мужчина теперь вынужден полагаться на свою жену, которая помогает ходить в туалет, принимать душ, чистить зубы, одеваться и застёгивать рубашку». Ещё он испытывает сложности с письмом от руки, потреблением пищи, завязыванием шнурков и использованием инструментов, а также не может помогать с домашними делами.

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