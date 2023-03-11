Американец намерен построить карт мощностью 800 лошадиных сил

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Ведущий YouTube-канала Snail TV Бен Робертсон анонсировал постройку карта с мотором мощностью 800 л.с. Причём его 350-сильная версия уже существует, но экстремал хочет большего. В обоих случаях источником движения выступает доработанный двигатель от супербайка Suzuki Hayabusa.
Год назад Suzuki показала виртуальный родстер, созданный для компьютерных гонок. На машину, внешне стилизованную под Suzuki Swift, установили четыре двигателя. Три из них электрические, а один всё от того же супербайка Hayabusa.