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Американец намерен построить карт мощностью 800 лошадиных сил

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Кирилл Малышев

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Ведущий YouTube-канала Snail TV Бен Робертсон анонсировал постройку карта с мотором мощностью 800 л.с. Причём его 350-сильная версия уже существует, но экстремал хочет большего. В обоих случаях источником движения выступает доработанный двигатель от супербайка Suzuki Hayabusa.

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  • На карт установили мотор от самого быстрого серийного мотоцикла в мире. Это 1,3-литровая рядная «четвёрка» от Suzuki Hayabusa первого поколения. В стоке она развивает 173 л.с.
  • Так как карт вряд ли весит больше байка, сухая масса которого 215 килограммов, этой мощности для него уже с избытком. Однако Робертсон поставил на двигатель турбонаддув, доведя отдачу до 350 л.с.
  • Теперь ему и этого показалось мало. В своём очередном видео он рассказывает о намерении поставить вторую турбину и повысить мощность примерно до 800 сил. Причём меньшая из турбин будет раскручивать большую, а уже та станет подавать воздух на впуск. Двигатель также получит два промежуточных охладителя.

Год назад Suzuki показала виртуальный родстер, созданный для компьютерных гонок. На машину, внешне стилизованную под Suzuki Swift, установили четыре двигателя. Три из них электрические, а один всё от того же супербайка Hayabusa.

Прокатились бы на таком карте?

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