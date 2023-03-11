Американец намерен построить карт мощностью 800 лошадиных сил

Теперь ему и этого показалось мало. В своём очередном видео он рассказывает о намерении поставить вторую турбину и повысить мощность примерно до 800 сил. Причём меньшая из турбин будет раскручивать большую, а уже та станет подавать воздух на впуск. Двигатель также получит два промежуточных охладителя.