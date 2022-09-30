Американец лишился гиперкара McLaren P1 всего через неделю после покупки — из-за урагана

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Дмитрий Елизаров
Бушующий сейчас в районе Флориды ураган Ян лишил местного жителя по имени Эрни гиперкара McLaren P1: купе затоплено паводковыми водами. Как пишет Carscoops со ссылкой на рассказ самого автовладельца, гиперкар был приобретён всего неделю назад.
McLaren выпустила гиперкар P1 в 2013 году. Он стал третьей машиной среди знаменитых «супергибридов» наравне с Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari. Всего было собрано 375 экземпляров, каждый из которых сейчас считается коллекционной ценностью. К примеру, один из владельцев P1 летом нынешнего года выставил его на торги, ставки достигли 1 577 000 долларов, но продавать автомобиль за такую сумму его хозяин отказался.