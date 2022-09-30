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Американец лишился гиперкара McLaren P1 всего через неделю после покупки — из-за урагана
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Дмитрий Елизаров

Бушующий сейчас в районе Флориды ураган Ян лишил местного жителя по имени Эрни гиперкара McLaren P1: купе затоплено паводковыми водами. Как пишет Carscoops со ссылкой на рассказ самого автовладельца, гиперкар был приобретён всего неделю назад.

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  • Напор воды был настолько силён, что гиперкар не только затопило в гараже, где он хранился, но и вытолкнуло на улицу. На публикуемых владельцем в соцсетях видеозаписях видно, что периодически вода доходит до уровня крыши автомобиля. Соответственно, её уровень достигает минимум 1,2 метра.
  • Цену гиперкара его обладатель не раскрывает, но, по предположению издания, она составляет не менее 1,5 миллиона долларов. Можно ли будет восстановить автомобиль, пока неизвестно. Помимо McLaren P1 Эрни аналогичным образом лишился ещё и Rolls-Royce Phantom.

McLaren выпустила гиперкар P1 в 2013 году. Он стал третьей машиной среди знаменитых «супергибридов» наравне с Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari. Всего было собрано 375 экземпляров, каждый из которых сейчас считается коллекционной ценностью. К примеру, один из владельцев P1 летом нынешнего года выставил его на торги, ставки достигли 1 577 000 долларов, но продавать автомобиль за такую сумму его хозяин отказался.

Жаль, верно?

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