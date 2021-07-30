Американец купил Pontiac-мечту, на котором 14 лет назад оставил записку

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Покупаем машину своей мечты. Часть 1: определяем бюджет
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Кирилл Малышев
Невероятная история произошла с американцем Джоном Саймонсом. Как пишет Motor1, он купил машину своей мечты – Pontiac – спустя 14 лет после того, как впервые её увидел. А всё благодаря владельцу автомобиля.
В июне с молотка ушли два десятка масл-каров марки Pontiac 1970‑х годов — автомобильная коллекция, собранная поклонником фирмы. Коллекцию ныне покойный житель Канзаса Берни Ларсон собирал чуть ли не всю жизнь, однако его родственники решили всё же избавиться от автомобилей. Среди них — несколько Pontiac Firebird первой половины 70‑х с двигателями объёмом от 5,7 до 7,5 литра, больше десятка Pontiaс Trans Am и обширный набор комплектующих.