Американец купил Pontiac-мечту, на котором 14 лет назад оставил записку

Как рассказывает сам Саймонс, его любовь к «Понтиакам» началась в 1992 году, когда ему было всего пять лет. Тогда его бабушка с дедушкой купили новый Bonneville SSEi, который пленил его своими много­численными кнопками и электронными фишками. Когда Джону исполнилось 16, он получил эту машину в подарок и ещё больше полюбил Понтиаки.

Бордовый Pontiac 6000 SE AWD — единственный полно­приводный седан корпорации GM до начала 2000‑х годов — Саймонс приметил на парковке своего колледжа в 2007 году. Автомобиль настолько захватил его, что он оставил владельцу записку с координатами: если захотите продать — свяжитесь со мной.

Ответ Джон Саймонс получил только 14 лет спустя. И уже от наследников владельца, который скончался в возрасте 97 лет. Машина осталась в отличном состоянии, и хозяин все эти годы хранил записку неизвестного ему человека. После смерти владельца наследники решили связаться с тем, кто был так заинтересован в покупке.

Пробег «Понтиака» составляет более 170 000 километров. Новый владелец зареги­стрировал его как коллекци­онный автомобиль и выезжает из гаража только изредка. Стоимость сделки умалчивается.

В июне с молотка ушли два десятка масл-каров марки Pontiac 1970‑х годов — авто­мобильная коллекция, собранная поклонником фирмы. Коллекцию ныне покойный житель Канзаса Берни Ларсон собирал чуть ли не всю жизнь, однако его родственники решили всё же избавиться от авто­мобилей. Среди них — несколько Pontiac Firebird первой половины 70‑х с двигателями объёмом от 5,7 до 7,5 литра, больше десятка Pontiaс Trans Am и обширный набор комплектующих.