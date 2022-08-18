Американец, который случайно нашёл украденную у него машину, помог поймать банду угонщиков

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Не подумал: в США задержали угонщика, который будто никогда не слышал про камеры
Единственную в России рестайлинговую Audi A8 продают на Авто.ру за 19,5 миллиона рублей
Михаил Кондратьев
Необычный случай произошёл в США. Американец случайно нашёл украденную у него машину и тем самым навёл полицейских на целый нелегальный бизнес по угону автомобилей для последующей продажи по частям. Воры оставили краденый Infiniti прямо у гаража, где разбирали свою добычу, сообщает Fox 13.
В 2021 году стала известна история россиянина, который сам нашёл угнанный у него Toyota Land Cruiser. Кроме того, в результате собственного расследования житель Екатеринбурга разоблачил банду преступников.