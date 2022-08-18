Американец, который случайно нашёл украденную у него машину, помог поймать банду угонщиков

Когда оперативные сотрудники готовились к обыску дома, из него вышел молодой человек. Впоследствии его задержали по подозрению в организации нелегального бизнеса, поскольку в гараже нашлись и другие краденые транспортные средства. Кроме того, в жилище было большое количество оружия и боеприпасов, поэтому мужчине предъявили целый список обвинений.