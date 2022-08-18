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Американец, который случайно нашёл украденную у него машину, помог поймать банду угонщиков
Новости

Михаил Кондратьев

Необычный случай произошёл в США. Американец случайно нашёл украденную у него машину и тем самым навёл полицейских на целый нелегальный бизнес по угону автомобилей для последующей продажи по частям. Воры оставили краденый Infiniti прямо у гаража, где разбирали свою добычу, сообщает Fox 13. 

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  • В середине августа житель Мемфиса позвонил в полицию и сообщил, что увидел свою угнанную «Инфинити» модели G37 на подъездной дорожке у дома, мимо которого он только что прошёл. Машину хозяин опознал по повреждениям кузова.
  • Прибывшие на место служители правопорядка проверили VIN-код и установили, что автомобиль действительно числится в угоне и принадлежит звонившему. При этом прямо у дома они обнаружили другие машины в полуразобранном состоянии и разнообразные части кузовов, двигатели, инструменты и прочее. 
  • Когда оперативные сотрудники готовились к обыску дома, из него вышел молодой человек. Впоследствии его задержали по подозрению в организации нелегального бизнеса, поскольку в гараже нашлись и другие краденые транспортные средства. Кроме того, в жилище было большое количество оружия и боеприпасов, поэтому мужчине предъявили целый список обвинений. 

В 2021 году стала известна история россиянина, который сам нашёл угнанный у него Toyota Land Cruiser. Кроме того, в результате собственного расследования житель Екатеринбурга разоблачил банду преступников.

Вы бы попытались найти угнанную у вас (не дай бог) машину самостоятельно?

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