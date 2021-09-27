Американец хотел рассчитаться за Lamborghini купюрами по 1 доллару: получилось не сразу

Автор YouTube-канала BigDawsTV опубликовал видеоотчёт о необычном эксперименте — приобретении суперкара Lamborghini Huracan за наличные. Но чтобы придать больше интриги обычной покупке автомобиля, он набрал требуемую сумму купюрами по 1 доллару. Совершить сделку удалось далеко не сразу.