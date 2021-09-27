Американец хотел рассчитаться за Lamborghini купюрами по 1 доллару: получилось не сразу

- Автор видео утверждает, что о приобретении Lamborghini он мечтал с детства. Нужные деньги на счету в банке у него имелись: «потолком» цены, за которую блогер был готов купить Huracan, названы 250 тысяч долларов. Однако на пути к приобретению суперкара возникло сразу несколько препятствий.
- Покупателю пришлось объехать несколько банков, чтобы набрать требуемую сумму именно купюрами по 1 доллару: у того учреждения, где у него размещён счёт, просто не было в наличии такого количества купюр. Как оказалось, 250 тысяч долларов в таких купюрах занимают почти весь багажник Chevrolet Tahoe.
- Автосалон по продаже подержанных суперкаров, где блогер подобрал устраивающий его по цвету, пробегу и цене Huracan (удалось сторговаться до 226 тысяч), просто не принимал наличные в таких объёмах. Ещё несколько дилерских центров не смогли предложить подходящего варианта.
- В итоге автор видео был вынужден обратиться к частному продавцу, при этом если изначально он хотел купить ярко-зелёный суперкар, то сейчас пришлось остановиться на белом — по цене 220 тысяч долларов. Продавец оказался заметно удивлён таким необычным подходом к покупке дорогостоящего автомобиля, однако всё же согласился на сделку, хотя и настоял на участии банка в окончательном расчёте.
Ранее сообщалось, что весьма редкий и, возможно, очень дорогостоящий Lamborghini нашли в заброшенном сарае: праворульная модификация купе Miura простояла там не менее трёх десятков лет.